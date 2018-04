Von Kevin Hagen

Heidelberg. Deutschland hat ein Alkoholproblem. Darauf deuten zumindest die Zahlen hin, die das Statistische Bundesamt nun veröffentlicht hat. Die Deutschen, so heißt es, trinken im Schnitt mehr als doppelt so viel Alkohol wie der Rest der Welt. Fast 15.000 Menschen sterben hierzulande jedes Jahr - weil sie zu oft und zu tief ins Glas geguckt haben.

Es ist die hässliche Fratze eines Produkts, das der öffentlichen Wahrnehmung einen riesigen Spagat abverlangt - zwischen dem edlen Wein und dem Komasaufen pubertierender Jugendlicher. Die Zahlen sprechen allerdings eine deutliche Sprache: Drei Prozent, rund 1,77 Millionen Menschen, sind in Deutschland abhängig von Alkohol. Das geht aus einer vom Gesundheitsministerium geförderten repräsentativen Erhebung des Instituts für Therapieforschung in München hervor. Doch das Problem geht über die größten Härtefälle hinaus. Satte 7,5 Millionen Menschen trinken laut Ministerium so viel Alkohol, dass es als gesundheitlich riskant eingestuft wird.

Unter Sucht allerdings versteht man gemeinhin die körperliche Abhängigkeit von Substanzen. Bestimmte Stoffe, wie eben Alkohol, sorgen - verkürzt gesagt - dafür, dass im Gehirn Glückshormone ausgeschüttet werden. Nimmt man sie jedoch regelmäßig zu sich, gewöhnt sich der Körper daran. Das Belohnungssystem im Kopf gerät aus den Fugen; der Drang, immer mehr zu konsumieren, steigt; das Verlangen siegt über den Verstand.

Dabei ist Alkohol gar nicht der Suchtmacher Nummer eins in Deutschland. Der traurige Spitzenreiter in dieser Kategorie bleibt trotz aller Widerstände und Verbote: Tabak. Elf Prozent der 18- bis 64-Jährigen sind abhängig von Zigaretten und Co. So schreiben es die Münchner Forscher in ihrem "Epidemiologischer Suchtsurvey" für das Jahr 2012. Hochgerechnet entspricht das etwa 5,6 Millionen Menschen. Allerdings zeigt die öffentliche Ächtung offenbar Wirkung. So ging laut Gesundheitsministerium der Anteil der Raucher im Alter von 12 bis 17 Jahren von 27,5 Prozent im Jahr 2001 auf 11,7 Prozent im Jahr 2011 zurück.

In den unmittelbaren Auswirkungen womöglich noch dramatischer, ist die Abhängigkeit von illegalen Drogen. Die Münchner Umfrage ergab, dass danach 319.000 Menschen süchtig sind. Demnach liegt bei 0,5 Prozent der Befragten ein krankhafter Cannabiskonsum vor, 0,2 Prozent sind von Kokain abhängig und 0,1 Prozent von Amphetaminen. 0,2 Prozent gaben an, Heroin zu sich zu nehmen, Crack konsumieren 0,1 Prozent.

Vergleichsweise wenig beachtet ist die Abhängigkeit von Medikamenten, dabei ist dies kein Problem von einigen wenigen. Etwa 2,31 Millionen Menschen in Deutschland sind süchtig nach Schlaf-, Schmerz- und Beruhigungsmitteln.

All diese Fälle heißen in der Fachsprache substanzgebundene Abhängigkeiten. Es gibt jedoch sogenannte "Verhaltenssüchte", psychische Störungen im Alltag, beim Essen oder Einkaufen. Sie fallen im allgemeinen Sprachgebrauch unter das Schlagwort "Sucht", auch wenn sie von der Weltgesundheitsorganisation nicht als eigenständige Krankheiten klassifiziert werden - in der Regel. Eine Ausnahme bildet da das pathologische Glücksspiel. Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sind davon in Deutschland 275.000 Menschen betroffen - 0,49 Prozent der Erwachsenen.

Zu den Verhaltensstörungen zählt auch die Internetsucht. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums war 2010 ein Prozent der 14- bis 65-Jährigen abhängig vom Surfen und Spielen im Netz.

Übrigens: nicht jedes Laster muss automatisch zum Problem werden. Schätzungen zufolge haben 90 Prozent der Deutschen etwas, vom dem sie glauben, darauf nicht verzichten zu können. Schokolade, Kaffee oder Sonnenbäder sind von der WHO nicht als süchtig machende Drogen eingestuft - auch wenn sie im Übermaß schädlich sein können. Deswegen gilt wohl auch hier: Lieber weniger als mehr.