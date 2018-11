Am Tag der Offenen Tür im DKFZ und im NCT am Sonntag herrschte gr0ßer Antrag. Bei Führungen konnten die Besucher beispielsweise Labors besichtigen.

Von Arndt Krödel

Das Wetter war keine ernst zu nehmende Konkurrenz: Selbst strahlender Sonnenschein bei spätsommerlichen Temperaturen konnte die Heidelberger nicht davon abhalten, am Tag der offenen Tür sowohl im Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) als auch im Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) einen Blick hinter die Kulissen der modernen Krebsforschung und -medizin zu werfen. Schon einige Zeit, bevor sich die Türen des DKFZ öffneten, standen etliche Interessierte an. Die zahlreichen Führungen - darunter aus aktuellem Anlass auch eine zum STED-Mikroskop in der Abteilung des gerade mit dem Chemie-Nobelpreis ausgezeichneten Wissenschaftlers Prof. Stefan Hell - waren sämtlich ausgebucht. Dazu lockten Informationsstände und Vorträge, Mitmachaktionen und nicht zuletzt Unterhaltsames wie etwa die Show der "Physikanten & Co.".

Krebsforschung soll sich nicht im Verborgenen abspielen, und über die Krankheit Krebs muss offen und mit allen zur Verfügung stehenden Informationen gesprochen werden: So etwa lässt sich das Motiv von DKFZ und NCT beschreiben, sich als Institution einer interessierten Öffentlichkeit vorzustellen, noch dazu in einem Doppel-Jubiläumsjahr. Seit 50 Jahren wird am DKFZ geforscht, heute mit über 3000 Mitarbeitern, während das NCT, erfolgreichstes onkologisches Zentrum Deutschlands, vor zehn Jahren gegründet wurde. "Krebsforschung ist ein Thema, das alle angeht", sagt Prof. Otmar D. Wiestler, Vorstandsvorsitzender des DKFZ, und stellt zugleich fest, dass Krebs eine Krankheit ist, die immer noch viel zu sehr tabuisiert wird. Dabei ist die Botschaft klar: "Es gibt große Fortschritte, mittlerweile können wir jeden zweiten Betroffenen heilen".

Beim Stand des Krebsinformationsdienstes (KID) im Foyer des DKFZ informieren sich Patienten oder deren Angehörige über bestimmte Krebsarten, einige von ihnen nehmen auch das Angebot eines ausführlicheren persönlichen Gesprächs wahr, das in einem separaten Raum stattfindet. "Wir können sagen, welche Behandlungsalternativen es gibt und was die Vor- und Nachteile sind, aber keine zweite ärztliche Meinung geben", erläutert Brigitte Schwikowski-Kukla, Mitarbeiterin des KID.

Wie man mit einem iPad in den menschlichen Körper schauen kann, demonstriert der Medizininformatiker Thomas Kilgus an einem Stand: Dabei wird die Kamera des Tablet-Computers auf den Patienten ausgerichtet und eine 3D-Darstellung der inneren Organe überblendet, die vorher mittels eines bildgebenden Verfahrens wie der Computertomografie gewonnen wurden. "Man hat das Gefühl, ,live' in den Körper zu schauen", erklärt der Doktorand den Effekt des Systems, das bereits in der Forschung eingesetzt wird und zukünftig ein Hilfsmittel in der Tumorchirurgie sein könnte.

Szenenwechsel: Im NCT, das Krebsforschung, -therapie und -prävention unter einem Dach vereint, erfährt der Besucher zum Beispiel etwas über die im Haus angebotene Ernährungsberatung. Sie achtet unter anderem darauf, dass Patienten das Gewicht halten oder wieder zunehmen. Bei Gewichtsabnahme wird hochkalorische Kost empfohlen, bei stark eingeschränktem Appetit kommt auch Trinknahrung infrage, wie der Ernährungswissenschaftler Matthias Hoffmann erläutert.

Daneben sind Trockenrudergeräte aufgebaut - keinesfalls tabu für Krebspatienten: "Wir werben dafür, dass regelmäßige körperliche Aktivität bei einer Erkrankung, gerade auch unter einer Therapie, sinnvoll ist", sagt Sportwissenschaftlerin Dorothea Frevel von der NCT-Arbeitsgruppe Bewegung und Krebs. Wöchentlich rudert eine Gruppe von Betroffenen auf dem Neckar - ein gutes Kraft-Ausdauer-Training. Für jeden Patienten kann gezielt ein Training ausgesucht werden, das seine Vorlieben und seine Einschränkungen berücksichtigt.