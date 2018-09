Beim Tag des Schlaganfalls: Thomas Großstück, Rose (DAK), Schirmherr Alexander Leipold, Künstler Pellegrino Ritter und Dr.Tobias Brandt (v.l). Im Hintergrund ist das Kunstwerk des ''Flower for Life''-Projektes auf einer Leinwand. Foto: Friederike Hentschel

Von Maria Fiedler

Heidelberg. Es ist die dritthäufigste Todesursache in Deutschland und der häufigste Grund für Pflegebedürftigkeit: der Schlaganfall. Aus diesem Grund starteten die Kliniken Schmieder in Heidelberg gemeinsam mit der "DAK Gesundheit" und der "Jungen Gruppe nach einem Schlaganfall" eine Aktion zum Tag des Schlaganfalls.

Die Schirmherrschaft der Veranstaltung übernahm Alexander Leipold. Der mehrfache Welt- und Europameister im Freistilringen erlitt im Jahr 2003 drei Schlaganfälle - trotz gesunder Ernährung und sportlicher Betätigung. Auf der Veranstaltung erzählte Leipold seine Geschichte: Nach dem ersten Schlaganfall auf einer Wettkampfreise habe er nur leichte Beschwerden gehabt und die Diagnose auf die leichte Schulter genommen. Nach dem zweiten und dritten Anfall konnte er jedoch kaum noch sprechen und war halbseitig gelähmt. "Ich habe aber immer daran geglaubt, dass es wieder bergauf gehen kann", erklärte Leipold. Die Reha brachte ihn schließlich wieder auf die Beine. Heute ist er Bundestrainer des Deutschen Ringer-Bundes.

Bei der anschließenden Expertenrunde wurden auch einige Fragen beantwortet, die bei der RNZ-Telefonaktion gestellt wurden. Moderator Thomas Großstück befragte Tobias Brandt, den ärztlichen Leiter der Kliniken Schmieder in Heidelberg, nach den Erfolgen, die in der Reha erreicht werden könnten. "Die Ziele müssen immer individuell gesteckt werden", erklärte Brandt. Für jemanden, der zu Beginn der Reha an ein Beatmutungsgerät angeschlossen sei, wäre es schon ein großer Erfolg, wieder selbstständig atmen zu können.

Auch zugegen war der Leiter des Versorgungsmanagements der "DAK Gesundheit", Klaus Rettig. Er erklärte, nach welchen Kriterien die DAK die Bewilligung einer Reha-Maßnahme vornimmt. Neben den Hilfestellungen durch die Krankenkasse können sich Schlaganfall-Patienten auch seelische Unterstützung suchen, erklärt Volker Frank, Mitglied der "Jungen Gruppe nach Schlaganfall".

Eine ebenfalls gute Therapieform ist das Malen. Daher konnten Betroffene vor Ort gleich zum Pinsel greifen und ihr "Flower for Life"-Projekt vorstellen. Das Gemälde wurde gemeinsam von Patienten, Betroffenen und Künstlern gestaltet. Pellegrino Ritter, Künstler und Initiator von "Flower for Life", freute sich über den Zuspruch der Malaktion.