Bei Migräne sollte man die speziellen Schmerzmittel am besten zu Beginn der Kopfschmerzphase einnehmen. Darauf weist der Berufsverband Deutscher Neurologen hin. Die sogenannten Triptane werden bei schweren Migräneattacken angewendet. Bei manchen Betroffenen kündigt sich eine Attacke durch die sogenannte Aura vorher mit neurologischen Ausfallerscheinungen an: Dazu gehören etwa Sehstörungen, Schwäche, Taubheit, Kribbeln im Gesicht oder den Extremitäten auf einer Seite. Diese Phase dauert in der Regel 15 bis 60 Minuten und endet meist, bevor die Schmerzphase beginnt. Genau dann nimmt man idealerweise die Triptane ein. Einige Betroffene merken noch deutlich eher, dass sie eine Attacke bekommen: Wenige Stunden bis zwei Tage vorher sind sie depressiv verstimmt, gereizt oder unruhig - aber auch eine Hochstimmung ist möglich. Manche haben während dieser sogenannten Prodromalphase auch Heißhunger auf Süßigkeiten oder Fettiges, sind sehr durstig oder besonders müde und etwas benommen.

Migräne ist nicht heilbar. Neben den Triptanen kann man sie auch mit Schmerzmitteln mit Wirkstoffen wie Acetylsalicylsäure, Paracetamol oder Ibuprofen behandeln - das gilt vor allem für leichtere Attacken. Eine Attacke dauert in der Regel zwischen 4 und 72 Stunden. Dabei müssen nicht nur Kopfschmerzen auftreten, auch Schmerzen im Gesicht, im Nacken, in den Augen oder den Zähnen sind möglich.