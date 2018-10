Mediziner und Krankenschwestern stehen am 21.03.2014 im St. Josefskrankenhaus in Freiburg (Baden-Württemberg) in einem Operationssaal und führen eine endoskopische Operation durch. Foto: Patrick Seeger/dpa

Von Julia Giertz, dpa

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach der Diskussion über unnötige Operationen ist die Zahl der Eingriffe an den Südwest-Kliniken zurückgegangen. «Dass 2012 zum zweiten Mal in Folge die Zahl der stationären Eingriffe gesunken ist, ist eine gute Nachricht für die Menschen und die Krankenkassen im Land», sagte der Chef der Techniker Krankenkasse, Andreas Vogt, der Nachrichtenagentur dpa in Stuttgart. Er bezieht sich auf Zahlen des Statistischen Landesamtes.

Im vorvergangenem Jahr war die OP-Zahl um 1,5 Prozent auf 666 400 gesunken. Im Jahr 2010 hatte der Wert einen Höchststand von 701 000 erreicht. Die Aufmerksamkeit der Patienten sei ein Grund, die Tatsache, dass viele Krankenhäuser an ihre Kapazitätsgrenzen gelangt seien, ein weiterer. Somit gebe es weder Anreize noch Möglichkeiten für Mengensteigerungen.

In den Jahren zuvor war laut Vogt ein deutlicher Anstieg vor allem bei Gelenkersatzoperationen, etwa an Hüften und Knien sowie bei Rückenoperationen zu beobachten. So wurden 2012 knapp 17 800 künstliche Hüftgelenke implantiert, im Jahr zuvor waren es noch fast 19 700, wie aus Zahlen der Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK) bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft hervorgeht. Auch bei den riskanten Rückenoperationen zeichnet sich die rückläufige Tendenz ab. Seien 2005 noch 10 000 gezählt worden, habe sich der Wert bis 2011 weit mehr als verdoppelt, um 2012 erstmals wieder zu sinken - auf 21 400.

Nicht nur die Alterung der Gesellschaft, sondern auch medizinische Möglichkeiten und das Bemühen der Kliniken um Auslastung hätten bislang die Zahl der OPs steigen lassen. Aus ökonomischen Gründen hätten die Klinikärzte die Notwendigkeit einer Operation weniger kritisch als noch fünf Jahre zuvor beurteilt; Ermessensspielräume seien anders ausgeschöpft worden.

Vor diesem Hintergrund rät Vogt Patienten, vor planbaren Operationen eine Zweitmeinung einzuholen. «Zu einem zweiten Arzt zu gehen und sich die Diagnose und Behandlungsmethode bestätigten zu lassen, ist keine schlechte Idee.» Die Kassen vergüteten dies.

Der Kassenchef beobachtet noch einen anderen Trend: Die Zahl der Patienten, die als Notfall in die Klinken im Land eingeliefert werden, steigt kontinuierlich. Waren es 2010 noch 725 000 Menschen, stieg ihre Zahl 2011 auf 770 000 und 2012 auf 815 000 - bei gleich bleibender Patientenzahl von rund zwei Millionen. Der Anteil der Notfälle betrage derzeit schon 40 Prozent, auch bedingt durch die älter werdende Bevölkerung.

Dafür sei eine schnelle und zuverlässige Grundversorgung auch im ländlichen Raum unerlässlich. Dennoch sei es sinnvoll, bestimmte planbare und spezialisierte Leistungen in Zentren zu bündeln. Sozialministerin Katrin Altpeter (SPD) sei in der Pflicht, sowohl solche Zentren als auch Anbieter der Grundversorgung im Landeskrankenhausplan zu definieren.

Die Qualität der Versorgung sollte nach Einschätzung Vogts eine größere Rolle bei der Planung spielen. «Die Qualität der Krankenhäuser im Land ist überdurchschnittlich gut, aber es sind auch Qualitätsunterschiede erkennbar.» So schwanke je nach Klinik der Anteil der Patienten, die im Krankenhaus nach einem Hirninfarkt eine Lungenentzündung erleiden, zwischen null und 18 Prozent. In den meisten Kliniken müssten weniger als zwei Prozent der Patienten nach einer Hüftgelenks-OP aufgrund von Komplikationen erneut operiert werden. In einigen Häusern liegt dieser Anteil jedoch bei sechs Prozent.