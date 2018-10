Von Birgit Sommer

Darmkrebs ist etwas Besonderes: Er lässt sich fast gänzlich vermeiden, wenn man Vorsorge trifft mit einer Darmspiegelung, bei der sich bereits die Krebsvorstufen beseitigen lassen. Die Deutschen sind da nachlässig. Nicht einmal ein Viertel der Bürger über 50 Jahren nutzt diese Gelegenheit. Vorsorge sowie innovative Heilungsmöglichkeiten stehen im Mittelpunkt eines weltweit einzigartigen Innovationsworkshops, bei dem mehr als 200 Wissenschaftler im Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg derzeit die neuesten Erkenntnisse zum Darmkrebs austauschen.

Rund 62.000 Menschen in Deutschland erkranken jedes Jahr an Darmkrebs, fast jeder Zweite stirbt daran. Er ist bei Frauen die häufigste Krebserkrankung nach Brustkrebs, bei Männern die dritthäufigste nach Prostata- und Lungenkrebs. Für 2020 sagen Experten einen Anstieg der Darmkrebsfälle um weitere zwölf Prozent voraus.

"Wir müssen die Vorsorge attraktiver machen", erklärte Dr. Christa Maar, Präsidentin des Netzwerkes gegen Darmkrebs (München) und Vorstandmitglied der Felix Burda-Stiftung, im Vorfeld des Expertenworkshops, den diese Institutionen zusammen mit dem DKFZ veranstalten. Die Krankheit vermeiden und früher entdecken sowie maßgeschneiderte Behandlungsmöglichkeiten entwickeln, nannte Prof. Otmar Wiestler, der Vorstandsvorsitzende des DKFZ, als die beiden großen Herausforderungen.

Dass sich die Früherkennung lohnt, erläuterte DKFZ-Forscher Prof. Hermann Brenner. Der Darmkrebs entwickle sich viel langsamer als andere Krebsarten, so dass genügend Zeit bleibe, Vorstufen zu entdecken und zu entfernen. "Allein durch die Darmspiegelung können 90 Prozent der Krebsfälle verhindert werden." Laut Nationalem Krebsplan werden die gesetzlichen Kassen möglicherweise ab 2017 auch Einladungen zur Darmkrebsvorsorge verschicken. Um die Hemmschwelle der Bürger weiter herabzusetzen, brauche man parallel zur Spiegelung neue Blut- und Stuhltests, an denen weltweit derzeit auf Hochtouren geforscht werde.

Das durchschnittliche Alter bei der Entdeckung von Darmkrebs liegt bei 70 Jahren. Größter Risikofaktor ist also das Alter. Prof. Cornelia Ulrich vom DKFZ kennt noch andere: Fleischkonsum, Bewegungsmangel, das Fettgewebe innerhalb des Bauchraums, Übergewicht, Rauchen, bestimmte Bakterienstämme im Darm. Während sich Vitamin-D-Gaben in Studien nicht bewährt hätten, könnten etwa 100 Milligramm Aspirin pro Tag das Risiko, an Darmkrebs zu sterben, um 30 Prozent reduzieren, sagte Ulrich. Die genetische Ausstattung bestimmt, ob man von Aspirin profitiert oder unter Nebenwirkungen des Mittels leidet.

Das Immunsystem des Körpers macht tagtäglich viele neu entstehende Tumorzellen unschädlich. Darauf basiert die Idee, therapeutische Impfungen gegen Krebs zu entwickeln und damit die Immunantwort des Körpers zu aktivieren. Prof. Hans-Georg Rammensee (Tübingen) identifiziert tumorspezifische Moleküle beim einzelnen Patienten und synthetisiert sie zu individuellen Peptidimpfstoffen. In Studien hat er sie bereits bei Darmkrebs, Hautkrebs und Glioblastom im Gehirn eingesetzt.

Die Produktion der Impfstoffe, so Rammensee, könnte sogar ganz billig sein, wenn der Gesetzgeber nicht auf der vorgeschriebenen Herstellungsprozedur von Medikamenten - mit vielen Kontrollen zwischendurch, die in diesem Fall überflüssig seien - bestehen würde.