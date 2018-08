Von Christiane Oelrich

Melbourne. (dpa) Das Thema ist ernst, aber die Atmosphäre im «Globalen Dorf» bei der Welt-Aids-Konferenz ist mehr wie beim Karneval der Kulturen: Samba-Rhythmen kommen aus dem Lautsprecher, Luftballons in allen Farben fliegen durch die Luft und Figuren mit künstlerischen Gewändern aus Kondomen regen die Fantasie an.

Eine Australierin tanzt im blauen Ballkleid mit Krönchen im Haar durch die Gänge. Ein junger Mann aus Papua-Neuguinea und ein Thailänder fachsimpeln über ihre Tätowierungen. Sexarbeiterinnen mit Haaren in allen Farben des Regenbogens stimmen ein Hurenlied an. Hinter ihnen spielt ein Afrikaner auf einem hölzernen Xylofon.

Und dann ist da Ayu Oktariani. Die zierliche, höchstens 1,50 Meter große Indonesierin hat richtig Power, wie sie bei der Eröffnung der Konferenz gezeigt hat: «Ich habe HIV» verkündete die 27-Jährige dort vor Tausenden Delegierten. Sie habe sich aus Unwissenheit mit dem Virus angesteckt, der unbehandelt die tödliche Immunschwächekrankheit Aids auslöst. Ihr Freund nahm Rauschgift, von HIV-Infektionen wusste sie nichts. «Ich habe als Teenager mit niemandem über meinen Körper gesprochen«, sagt sie. «Zu viele Barrieren verhindern, dass die Stimmen junger Leute gehört werden.»

Aufklären, über Sex reden, die Gefahren von HIV-Infektionen erklären - in vielen Ländern ist das bis heute tabu. «Die Kultur», sagt Enoch Magala (26) aus Uganda. «Traditionen», meint Student Xi Ping (22) aus China. «Konventionen», sagt Zarnigor Rajabova (27) aus Tadschikistan. Überall das Gleiche, unabhängig von der Religion. «Es ist scheinheilig», sagt Magala. «Es wird so getan, als könne man Sex vor der Ehe verhindern, wenn man das Thema nur totschweigt.»

In vielen Ländern nehmen die jungen Leute das Thema nun selbst in die Hand: mit Peer-to-Peer-Erziehung, Aufklärung unter Gleichaltrigen. Xi Ping spricht als freiwilliger Helfer des Verbands für Familienplanung an seiner Uni in Peking mit Kommilitonen über HIV-Tests. Magala geht mit dem Zentrum für Entwicklungsinitiativen junger Leute in Kliniken und Schulen und spricht darüber, wie Abtreibungen mit Empfängnisverhütung zu verhindern sind. Rajabova ist Direktorin der Initiative Jugend in Tadschikistan und hilft Lehrern, das Thema Sex anzugehen, ohne vor Scham rot zu werden.

Ein Viertel der Weltbevölkerung fällt in die UN-Kategorie «junge Leute» zwischen 15 und 24 Jahren, insgesamt 1,8 Milliarden Menschen. «Die Aids-Epidemie kann nur beendet werden, wenn junge Leute als Partner anerkannt werden und Verantwortung bekommen», hält die UN-Organisation UNAIDS in einem Handbuch fest. «Organisationen, die von jungen Leuten geleitet werden, kommen durch ihre Kontakte oft am besten an die Leute ran, die am schwersten zu erreichen sind.»

Ausgrenzung ist für junge Leute in Schule, Uni und Ausbildung, auf dem Weg in den Arbeitsmarkt und am Anfang der Familienplanung ein Riesenproblem. «Krankenschwestern erteilen jungen Frauen, die wegen Empfängnisverhütung in die Klinik kommen, manchmal mit erhobenem Zeigefinger Morallektionen, statt ihnen zu helfen», sagt Magala. «In Indonesien weigern sich manche Schulleiter, Kinder mit HIV aufzunehmen», sagt Ayu Oktariani, Mutter einer siebenjährigen Tochter.

«Junge Leute in aller Welt, mit HIV und ohne, lasst uns die Hände reichen und gemeinsam dafür sorgen, dass junge Leute die Informationen bekommen, die sie brauchen, und dass alle Menschen mit HIV mit Respekt behandelt werden», ruft Ayu den Delegierten der Welt-Aids-Konferenz zu - und erntet tobenden Applaus.