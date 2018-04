Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Jedes 500. Kind in Deutschland kommt mit einer Lippen-Kiefer-Gaumenspalte zur Welt. Immer mehr Neugeborene sind betroffen: In den letzten 100 Jahren hat sich die Zahl der Fälle fast verdreifacht, wie der Direktor der Klinik für Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie am Frankfurter Universitätsklinikum, Prof. Robert Sader, am Dienstag berichtete. Dass man kaum noch Kinder mit der Fehlbildung sieht, liegt an besseren Operationsmethoden. Rund 1400 Kleinkinder werden Sader zufolge jährlich in Deutschland operiert, meist mit mehreren Eingriffen bis zum zweiten Lebensjahr. In Frankfurt werde die Fehlbildung in einer einzigen Operation im Alter von sechs Monaten beseitigt, sagte Sader.