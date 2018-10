Berlin. (dpa) Heroin galt nicht immer als harte und gefährliche Droge. Im Gegenteil: Zunächst hatte der Stoff einen vorzüglichen Ruf - als Medikament gegen allerlei Leiden vom Husten bis zur Schlafstörung. Ein Grund für die heute naiv erscheinende Beurteilung Anfang des 20. Jahrhunderts: Heroin wurde damals noch meist niedrig dosiert geschluckt und gelangte über den Verdauungstrakt vergleichsweise langsam in das Blut. Anders als die hohen Dosierungen, die sich Süchtige heute direkt ins Blut spritzen - und den verheerenden Folgen, von denen man heute weiß.

Wie der Mediziner Michael de Ridder in seinem Buch «Heroin - vom Arzneimittel zur Droge» beschreibt, beschäftigte sich der Chemiker Felix Hoffmann 1897 in den Laboren der «Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co» - heute der Chemie- und Pharmariese Bayer - mit Diacetylmorphin. Das Ziel: einen weniger gefährlichen Ersatz für bereits etablierte Schmerzmittel zu finden. Bekannt war Diacetylmorphin allerdings schon vorher.

1898 erfolgte die Eintragung in das Warenzeichenregister - und der Name «Heroin» wurde etabliert. Die Analogie zu «heroisch» liege zwar nahe, erklärt die Firma heute. Aussagekräftige Unterlagen dazu gebe es aber nicht. Sicher ist, dass Heroin zu dieser Zeit vor allem wegen seiner guten Wirkung auf die Atemwegs- und Lungenfunktion angepriesen wurde.

Der Mediziner de Ridder beschreibt in seinem Buch, wie Experten Heroin in den Folgejahren bei unzähligen Erkrankungen erprobten - nicht nur bei Luftnot. Auch der Einsatz gegen Herz- und Kreislauferkrankungen, psychiatrische Leiden, Wehenschmerzen oder Keuchhusten bei Kindern findet sich in der damaligen Fachpresse. Vereinzelt nutzten Therapeuten Heroin bei Morphinsucht. Und Bergsteiger beugten mit der Droge Luftnot in der Höhe vor.

Heroin gab es als Saft, Zäpfchen, Mixtur, Sirup, Pulver und in heroingetränkten Tampons. Später kamen fertige Heroin-Tabletten hinzu. Viele Mediziner schätzten die Suchtgefahr im Vergleich zu Morphin als weniger gefährlich ein. Zu den Nebenwirkungen zählten sie Benommenheit, Schwindel, Verstopfung und Übelkeit.