RNZ. Versicherte aus Heidelberg mussten im letzten Jahr verhältnismäßig selten stationär behandelt werden, das geht aus dem aktuellen Krankenhausreport der Barmer-GEK hervor, berichtet ihr Heidelberger Geschäftsführer Dieter Zander. Demnach wurden je 1000 Versicherte 160 Krankenhausfälle ermittelt - rund 25 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in Heidelberg mit 23 Fällen je 1000 Versicherte der häufigste Einlieferungsgrund, es folgen Tumor- (18) und psychische Erkrankungen (17).

Die Krankenkasse hat auch untersucht, wie hoch die Kosten für die stationäre Behandlung sind. Im Schnitt kostet ein Krankenhausaufenthalt in Heidelberg 4306 Euro. Das liegt über dem deutschen Schnitt von 3778 Euro. Das liegt vor allem an der überdurchschnittlichen Vergütung der baden-württembergischen Kliniken. Die höchsten Durchschnittskosten fallen für die Krankenhausbehandlung von psychischen Leiden an - wegen der langen Verweildauer. In Heidelberg schlagen sie mit 6798 Euro je Fall zu Buche (Bund: 5522 Euro).