Von Nina C. Zimmermann

Erding. (dpa) Fitnessclubs sind schon längst nicht mehr die düsteren Hinterzimmer, in denen nur Bodybuilder zentnerschwere Gewichte stemmen und stöhnend an ihren Muskelbergen arbeiten. Im Gegenteil: Die Mitgliedschaft im Fitnessstudio ist für viele Menschen jedweden Alters wichtiger Bestandteil eines gesunden Lebens. Wer keine Gruppenangebote mag und sich trotzdem fit halten will, entscheidet sich oft für Krafttraining an Geräten.

«Krafttraining ist sinnvoll, um die Muskeln zu stärken und eine Art Ritterrüstung aufzubauen», sagt die Diplom-Sportlehrerin und Buchautorin Yvonne Bechheim aus Erding bei München. Wenn beispielsweise gut trainierte ältere Menschen stürzen, holen sie sich allenfalls blaue Flecken, ziehen sich aber dank des muskulären Schutzschildes keine Knochenbrüche zu. Auch dem Gelenkverschleiß könne Krafttraining vorbeugen.

Doch einfach so loslegen sollte niemand. «Trainieren Sie besonders zu Anfang in einem Premiumstudio und fragen nach betreutem Muskeltraining durch ausgebildete Trainer», rät Andreas Scholz, Fitnessbuch-Autor aus Hamburg. Auch Bechheim empfiehlt, sich nach der Qualifikation der Instruktoren zu erkundigen und weniger auf den Preis als auf die Qualität des Anbieters zu achten.

Grundsätzlich lässt sich beim gerätebasierten Krafttraining zwischen klassischen Maschinen mit Gewichtsblöcken und hydraulischen Geräten unterscheiden. Letztere sind laut Bechheim schonender, weil sie stets zwei Muskelgruppen gleichzeitig trainieren, zum Beispiel Bauch- und Rückenmuskulatur. Außerdem müssen die Sportler hier keine Gewichte einstellen, weil die Maschinen je nach Bewegungsgeschwindigkeit mittels Hydraulik den Widerstand von alleine anpassen. Lonneke Boel, Personal Training Coordinator bei Fitness First, hält diese Geräte für effektiver als die klassischen mit den Gewichtsblöcken.

Doch auch die herkömmlichen Geräte eignen sich. Boel rät Anfängern, zunächst die großen Muskelgruppen an Brust, Rücken und Beinen zu trainieren. «Die kleinen Muskeln werden dabei automatisch mittrainiert», sagt sie. Wichtig ist außerdem, dass die entgegengesetzten Muskelgruppen, auch als Spieler und Gegenspieler oder Agonist und Antagonist bezeichnet, immer gleich stark gefordert werden. «Achten Sie bei der Geräteauswahl darauf, dass Sie beide Gruppen ausgewogen trainieren und keine Dysbalancen entstehen», betont Bechheim.

Ein Warnsignal sei die «Affenhaltung» von Bodybuildern mit imposanter Brustmuskulatur, deren Schultern aber nach vorn hängen. Daher: Wer seine Brustmuskeln trainiert, darf den oberen Rücken nicht vernachlässigen. Wer der Bauch kräftigt, macht sich danach am besten an das Training des unteren Rückens. Wird der Beinbeuger gestärkt, ist anschließend der Beinstrecker an der Reihe.

Beachten Fitnessstudiobesucher das nicht, bekommen sie schnell Beschwerden - wie der Kraftsportler, von dem Ute Repschläger berichtet: Der Mann habe zwar einen «super trainierten» Bizeps gehabt. Aber ein spezieller kleiner Muskel, der den Oberarm dreht, sei unterentwickelt gewesen. «Der Patient war entsetzt, wie schwach der Muskel war, als ich diesen testete», erzählt die Vorsitzende des Bundesverbands selbstständiger Physiotherapeuten (IFK). «Daraufhin haben wir diesen Muskel gezielt gekräftigt und in das Muskelmuster integriert - und die Beschwerden waren weg.»

Aber nicht nur die Agonist-Antagonist-Paarung spielt eine Rolle. Auch die sogenannte Time Under Tension (TUT) ist wichtig. «Sie sagt aus, wie lange sich der Muskel während eines Satzes unter Spannung befindet», erläutert Fitness-Experte Scholz. Ein Satz meint die Anzahl der Wiederholungen einer Übung. Zehn Wiederholungen in 10 Sekunden seien falsch, mindestens 30 Sekunden sollten es schon sein. «Diese Zeit ist notwendig, damit der Muskel reagiert.»

Kürzere Sätze brächten kein Wachstum, weil die TUT zu kurz sei. «Bitte fragen Sie Ihren Trainer, wie schnell beziehungsweise wie langsam und wie lange Sie das Gewicht bewegen sollen», fügt Scholz hinzu. Zu schwer sollten die Gewicht auch nicht sein. Gerade Anfänger sollten lieber ein niedriges Gewicht wählen, dafür aber mehr Wiederholungen machen, sagt Bechheim.

Die Gewichte dürfen auch nicht mit Schwung hochgerissen oder ruckartig fallen gelassen werden. «Das macht Verletzungen, keine Muskeln», erklärt Scholz. Bechheim betont ebenfalls, dass die Bewegungen korrekt sowie fließend, rhythmisch und in gleichmäßigem Tempo ausgeführt werden sollten. Außerdem kommt es auf die mentale Haltung an: «Lassen Sie sich zeigen, welche Übung welchen Muskel trainiert. Nur wenn Sie eine intensive Geist-Muskel-Verbindung herstellen, können Sie effektiv trainieren», ergänzt Scholz.

Zum effektiven Training gehört darüber hinaus, regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen. «Auch nur einmal pro Woche zu trainieren, ist besser als nichts und verbessert die Muskulatur», betont Physiotherapeutin Repschläger. Für einen gezielten Muskelaufbau sei aber ein häufigeres Training sinnvoll. «Allerdings sind Ruhepausen zwischen den Trainingstagen erforderlich, da das Muskelwachstum ausschließlich in den Pausen passiert.» Fachleute sprechen in diesem Zusammenhang von der Superkompensation. Drei bis vier Trainingstage die Woche seien bedenkenlos, sofern dazwischen mindestens ein Ruhetag liegt. Anfängern empfiehlt Repschläger, zwei- bis dreimal pro Woche zu trainieren. Wer öfter gehen möchte, sollte das Training variieren und an den einzelnen Tagen jeweils andere Muskelgruppen beanspruchen.