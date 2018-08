Genf. (dpa) Die Weltgesundheitsorganisation hat zum stärkeren Kampf gegen die Antibiotika-Resistenz von Bakterien aufgerufen. Jedes Jahr sterben laut WHO rund 700 000 Menschen, weil Antibiotika gegen bestimmte Bakterien nicht mehr wirken - allein in Deutschland sind es mindestens 10 000.

"Die zunehmende Antibiotika-Resistenz ist eine globale Gesundheitskrise", erklärte gestern WHO-Generaldirektorin Margaret Chan. "Sie erreicht in allen Teilen der Welt ein gefährliches Ausmaß." Die Regierungen würden aber inzwischen verstehen, dass der Kampf gegen die Antibiotika-Resistenz "eine der größten Herausforderungen für das Gesundheitswesen ist", sagte Chan zum Auftakt der ersten weltweiten Antibiotika-Woche unter dem Motto "Vorsicht beim Umgang mit Antibiotika". "Resistenz gefährdet unsere Fähigkeit, Infektionskrankheiten zu behandeln und untergräbt medizinische Fortschritte."

Hintergrund In Deutschland sind Resistenzen gegen Antibiotika seltener als in manch anderen europäischen Ländern. Das geht aus Daten hervor, die das Robert Koch-Institut (RKI) gestern in Berlin veröffentlichte. Demnach ist der Anteil Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus, einem der wichtigsten Erreger von Krankenhausinfektionen, hierzulande mit 11,8 Prozent rückläufig. Der europäische Mittelwert stagniert dem RKI zufolge aber bei 18 Prozent. "Dennoch gibt es in Deutschland deutlichen Verbesserungsbedarf und neben positiven Entwicklungen auch negative Trends, die unbedingt gestoppt werden müssen, erklärte RKI-Präsident Lothar Wieler. Dem RKI zufolge ist etwa die Resistenz von Escherichia coli, die Harnwegsinfektionen verursachen können, gegenüber einer wichtigen Gruppe breit wirksamer Antibiotika in Deutschland inzwischen auf mehr als zehn Prozent gestiegen.

Zugleich beklagte die WHO-Generaldirektorin, dass viele Menschen immer noch nicht darüber informiert seien, wie Antibiotika-Resistenz entsteht. Dies geht aus einer am selben Tag veröffentlichen Umfrage der WHO mit 10 000 Teilnehmern in zwölf Ländern hervor, die alle Weltregionen repräsentieren.

Antibiotika werden wirkungslos, wenn sich Bakterien so genetisch verändern, dass die Medikamente ihnen nichts mehr anhaben können. Bei der Umfrage gaben zwar 64 Prozent der Beteiligten an, sich der Gefahren durch die Resistenz von Antibiotika bewusst zu sein. Doch sie habe auch gezeigt, dass ebenfalls 64 Prozent der Beteiligten der Ansicht waren, man könne die von Viren ausgelösten Erkältungskrankheiten mit Antibiotika behandeln, obwohl sie gegen diese Erreger wirkungslos sind.

32 Prozent der Befragten erklärten, man könne die Einnahme von Antibiotika beenden, sobald man sich besser fühle, anstatt die verschriebene Dosis vollständig einzunehmen. Die zu frühe Absetzung dieser Medikamente gilt als eine von vielen Ursachen dafür, dass sich resistente Bakterien ausbreiten.

"Die Erkenntnisse dieser Studie zeigen, dass es dringend erforderlich ist, das Wissen über Antibiotika-Resistenzen zu verbessern", sagte der WHO-Sonderbeauftragte für solche Resistenzen, Keiji Fukuda.

Die 194 WHO-Mitgliedstaaten hatten sich im Mai auf einen globalen Aktionsplan für den Kampf gegen Antibiotika-Resistenzen verständigt. Ziel ist es, die wirksame Behandlung und Vorbeugung bakterieller Infektionen durch effektive und sichere Medikamente auch weiter gewährleisten zu können. Alle Staaten sind aufgerufen, die Ziele des Aktionsplans innerhalb von zwei Jahren in nationale Strategien umzusetzen.

Gefordert werden unter anderem bessere Hygienemaßnahmen in Krankenhäusern, um dort Infektionen mit resistenten und daher lebensbedrohlichen Keimen zu verhindern. Auch solle die Gefahr von Resistenzen in der Ausbildung von Medizinern und Landwirten als zentrales Thema behandelt werden. In der Humanmedizin sowie in der Viehzucht würden Antibiotika häufig ohne eindeutige Diagnose verschrieben, zudem seien solche Mittel vielerorts rezeptfrei erhältlich, kritisieren WHO-Experten.