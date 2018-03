Eine Frau trinkt am 19.03.2013 in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) auf einer Pressekonferenz zur Messe ProWein aus einem Weinglas. Foto: Daniel Naupold/dpa

London (dpa) Alkohol in Maßen soll gesund sein - dieses Ergebnis zahlreicher Studien haben britische Forscher in einer neuen Analyse entkräftet. Demnach führten statistische Unsauberkeiten in früheren Erhebungen dazu, dass moderatem Alkoholkonsum eine lebensverlängernde Wirkung nachgesagt wird, wie die Wissenschaftler um Craig Knott vom University College London berichten. Keine der analysierten Studien könne belegen, dass es der Alkohol sei, der sich positiv auf die Gesundheit moderater Trinker auswirke - und nicht etwa eine gesunde Ernährung.



Zudem seien ehemalige Vieltrinker, die nun gar keinen Alkohol mehr konsumieren, den Gruppen der Nicht-Trinker zugeordnet worden, ohne dabei mögliche Langzeitschäden ihres Trinkens zu berücksichtigen. Daher können sie als kranke Nicht-Trinker in den Studien erscheinen. Die Forscher präsentieren ihre Analyse im «British Medical Journal».