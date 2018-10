Viernheim. (keke) 44 Aktionsorte in neun Jahren, eine halbe Million Besucher und fast 30.000 ausgefüllte Risikocheckbögen: Die Bilanz der Aktion "Volkskrankheit Diabetes. Nachhaltige Aufklärung für mehr Selbstverantwortung und einen gesunden Lebensstil" kann sich sehen lassen. Schon seit 2005 tourt der Konzern Sanofi Aventis für Aufklärungszwecke durch das Land. Jetzt machte der Tross um Starkoch Johann Lafer und den dreifachen Deutschen Meister im 200-Meter-Lauf, Daniel Schnelting, im Viernheimer Rhein-Neckar-Zentrum Station.

"Wissen, was bei Diabetes zählt" lautet das Motto, mit dem die geschätzt zwei bis fünf Millionen unerkannten Diabetiker zu einer Untersuchung animiert werden sollen. Denn, so die Erkenntnisse einer Expertenrunde mit dem Diabetologen Richard Daikeler (Sinsheim), Kirsten Haschberger (Bensheim), der Diabetesberaterin Ulrike Holzmüller (Leipzig) sowie Elisabeth Schnellbächer (St. Ingbert): Eine nicht erkannte Diabetes kann weitere schwerwiegende gesundheitliche Folgen nach sich ziehen.

Rund sechs Millionen diagnostizierte Diabetiker leben zurzeit mit der Volkskrankheit des 21. Jahrhunderts in der Bundesrepublik. Rund 270.000 kommen jedes Jahr dazu. "Unser Körper benötigt Energie, damit Organe und Muskeln funktionieren. Diese Energie, der Zucker, wird aus der Nahrung gewonnen. Kohlenhydrate werden im Verdauungstrakt aufgespalten. Damit der Zucker in die Körperzellen gelangen kann, braucht er einen Botenstoff: das Hormon Insulin. Bei Menschen mit Diabetes funktioniert dieser lebenswichtige Prozess nicht mehr, weil die Bauchspeicheldrüse nicht mehr genug oder gar kein Insulin mehr produziert", so Daikeler. Zucker gelangt kaum noch in die Zellen und verbleibt ungenutzt im Blut. Die Folge: Der Blutzuckerspiegel steigt an.

Menschen mit Diabetes sollten daher stets diesen Wert im Auge behalten und gegensteuern, um die eigene Lebensqualität zu erhöhen und das Risiko für Folgeerkrankungen wie Erblindung, Schlaganfall und Herzinfarkt zu minimieren.

Sprinter-Ass Daniel Schnelting ist seit seinem fünften Lebensjahr an Diabetes erkrankt. "So wie ich zweimal täglich meine Zähne putze, kontrolliere ich sieben bis neun Mal meinen Blutzucker, spritze Insulin und ernähre mich gesund."

Dennoch bedeutet die Diagnose Diabetes keinen Weltuntergang. "Es gibt Perspektiven", so Daikeler: "Ausreichende Bewegung, die Änderung des Lebensstils und eine gesunde Ernährung." Womit Johann Lafer sein Stichwort hatte. Seine wichtigste Empfehlung: "Mit frischen regionalen und saisonalen Lebensmitteln kochen, mit Fett sparsam umgehen und auf die Art der Zubereitung, wie beispielsweise ein schonendes Garen, achten." Aktueller Tipp des Sternekochs: "Spargel dämpfen und nicht im Wasser kochen."

Geschmack werde anerzogen, so Johann Lafer mit Blick auf Eltern. "Vormachen und nicht den Zeigefinger heben." Wer als Jugendlicher an ein gesundes und schmackhaftes Essen herangeführt wurde, habe es im späteren Leben leichter. Sprach's und zauberte mit Hilfe von mediterranem Gemüse, in Schinken gerolltem Spargel sowie Erdbeervariationen im Handumdrehen ein gesundes Drei-Gänge-Gericht auf die Teller.