Von Constanze Werry

Ob Robin Williams oder Robert Enke - immer wieder ist von Prominenten zu hören, die unter Depressionen leiden oder litten. Sie mögen wie tragische Einzelfälle wirken - doch tatsächlich sind Depressionen (s. Hintergrund) weit verbreitet. Etwa fünf Prozent der Menschen in Deutschland sind laut Prof. Ulrich Hegerl, Vorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, betroffen. Zum Glück holen sich, wie es scheint, immer mehr Betroffene professionelle Hilfe. So habe sich laut Hegerl beispielsweise die Suizidrate in den vergangenen 30 Jahren von 18.000 pro Jahr auf weniger als 10.000 reduziert. Hintergrund Hintergrund Depressionen sind im medizinischen Sinn mehr als eine nachvollziehbare Reaktion auf eine äußere Belastung wie etwa ein Verlusterlebnis. Betroffene beschreiben häufig ein Gefühl der absoluten Hoffnungs- und Sinnlosigkeit. "Die Depression unterscheidet sich zum Beispiel in Dauer und Schweregrad deutlich von vorübergehenden Phasen der Niedergeschlagenheit oder alltäglichen [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Depressionen sind im medizinischen Sinn mehr als eine nachvollziehbare Reaktion auf eine äußere Belastung wie etwa ein Verlusterlebnis. Betroffene beschreiben häufig ein Gefühl der absoluten Hoffnungs- und Sinnlosigkeit. "Die Depression unterscheidet sich zum Beispiel in Dauer und Schweregrad deutlich von vorübergehenden Phasen der Niedergeschlagenheit oder alltäglichen Stimmungstiefs und muss im Gegensatz zu diesen professionell behandelt werden", erläutert Heike Friedewald von der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Stellen Angehörige oder Freunde Auffälligkeiten fest, die in diese Richtung deuten, können sie den Betroffenen unterstützen, indem sie beispielsweise bei der Vereinbarung eines Arzttermins beim Hausarzt oder einem Psychiater Hilfestellung leisten. Wer von einer Depression betroffen ist, muss seinen Arbeitgeber nicht über seine Diagnose informieren. Jedoch kann es unter bestimmten Umständen sinnvoll sein, diesen miteinzubeziehen - dies ist jedoch vom Einzelfall abhängig und sollte unbedingt mit dem behandelnden Arzt oder Therapeuten besprochen werden. (csw)

[-] Weniger anzeigen

> Der Selbsttest: Angelehnt an das Diagnoseklassifikationssystem ICD-10 hat die Stiftung Deutsche Depressionshilfe einen Selbsttest entwickelt. Die folgenden Fragen müssen mit Ja oder Nein beantwortet werden. Der erste Teil betrifft klassische Hauptsymptome:

Leiden Sie seit mehr als zwei Wochen unter 1. gedrückter Stimmung, 2. Interessenlosigkeit und/oder Freudlosigkeit, auch bei sonst angenehmen Ereignissen, 3. Schwunglosigkeit und/oder bleierner Müdigkeit und/oder innerer Unruhe?

Der zweite Teil bezieht sich auf Zusatzsymptome, die im Zusammenhang mit einer Depression auftreten können: Leiden Sie seit mehr als zwei Wochen unter 4. fehlendem Selbstvertrauen und/oder fehlendem Selbstwertgefühl, 5. verminderter Konzentrationsfähigkeit und/oder starker Grübelneigung und/oder Unsicherheit beim Treffen von Entscheidungen, 6. starken Schuldgefühlen und/oder vermehrter Selbstkritik, 7. negativen Zukunftsperspektiven und/oder Hoffnungslosigkeit, 8. hartnäckigen Schlafstörungen, 9. vermindertem Appetit, 10. tiefer Verzweiflung und Todesgedanken?

Werden sowohl im ersten als auch im zweiten Teil des Selbsttests jeweils zwei oder mehr Fragen mit Ja beantwortet, kann dies auf eine depressive Erkrankung hindeuten. Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe empfiehlt bei einem solchen Ergebnis möglichst bald einen Hausarzt oder Facharzt für Psychiatrie, Psychosomatische Medizin oder einen Nervenarzt aufzusuchen.

> Die Behandlung: Depressionen haben sowohl organische als auch psychosoziale Ursachen. Aus diesem Grund verläuft auch die Behandlung in der Regel zweigleisig. Die erste Anlaufstelle sollten in jedem Fall der Hausarzt oder ein Psychiater sein. Bei einer mittleren bis schweren Depression ist in der Regel die Gabe von speziellen Medikamenten - sogenannten Anti-Depressiva - angezeigt. Die zweite zentrale Säule ist die Psychotherapie.

Besonders bewährt hat sich der Stiftung Deutsche Depressionshilfe zufolge vor allem die kognitive Verhaltenstherapie. Dabei erlernen Patienten unter anderem, was ihnen gut tut, wie sie ihren Tag strukturieren können, sie lernen negative Gedanken zu verstehen und grüblerisches Gedankenkreisen in Schach zu halten.

Die einzelne Episode einer depressiven Erkrankung ist in der Regel gut behandelbar. Nach der Akutbehandlung geht die Therapie weiter: Dann steht der Schutz vor einem Rückfall im Vordergrund. Um einen passenden Therapeuten zu finden, können sich Klienten an ihren Hausarzt oder Psychiater wenden.

Info: Hilfe finden Betroffene und Angehörige etwa unter den Telefonnummern 0800/1110111 und 0800/1110222 oder im Netz unter www.deutsche-depressionshilfe.de.