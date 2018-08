Köln. (dpa) Einige Krankenhäuser in Deutschland verfügen über Spezialstationen für geistig eingeschränkte Patienten. Von diesem Konzept profitieren vor allem Menschen mit einer Demenz. Für sie sind die Abläufe in einer großen Klinik meist besonders verwirrend. Die Spezialstationen sind dagegen recht klein und haben in der Regel nicht mehr als 20 Betten. Darauf weist die Deutsche Gesellschaft für Geriatrie (DGG) hin. Auf den Stationen arbeitet ein geriatrisches Team, das neben Altersmedizinern auch Fachkräfte aus dem Sozial- und dem psychologischen Dienst beschäftigt. In den Abteilungen gibt es ein besonderes Farb-, Licht- und Raumkonzept, das die Orientierung erleichtert.

Erste kleinere Studien konnten zeigen, dass die Patienten auf den Spezialstationen mobiler und weniger verhaltensauffällig waren. Außerdem bekamen sie weniger Psychopharmaka verschrieben und mussten seltener fixiert werden.