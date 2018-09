Hamburg/Berlin. (dpa-tmn) Birken, Gräser oder Beifuß: Viele Pollen werden Heuschnupfengeplagten in den kommenden Wochen und Monaten wieder zu schaffen machen. Sobald sie die ersten Beschwerden bemerken, nehmen Betroffene am besten sofort ihre antiallergischen Medikamente, rät Dirk Heinrich, Präsident des Deutschen Berufsverbandes der HNO-Ärzte. Wer noch Arzneimittel aus dem vergangenen Jahr hat, sollte darauf achten, dass diese noch nicht abgelaufen sind, ergänzt der Deutsche Allergie- und Asthmabund (DAAB) in Mönchengladbach.

Derzeit sind es vor allem Erlen- und vereinzelt noch Haselnusspollen, mit denen Allergiker zu kämpfen haben. Letztere seien schon seit Dezember unterwegs gewesen, erläuterte die Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst am Mittwoch auf ihrer Jahrespressekonferenz in Berlin. Nach Angaben von Stiftungsvorstand Prof. Karl-Christian Bergmann wird die Zahl der Erlenpollen 2014 ähnlich hoch sein wie im vorigen Jahr. Die Belastung mit Birkenpollen werde dagegen höher ausfallen als 2013.