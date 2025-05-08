Double Cleansing, also die doppelte Gesichtsreinigung, verspricht eine besonders gründliche Hautpflege.

Dabei werden zwei verschiedene Reinigungsprodukte hintereinander verwendet: Zunächst ein ölbasiertes Produkt, das Make-up und fettlösliche Schmutzpartikel entfernt. Darauf folgt eine wasserbasierte Reinigung, die Reste beseitigt und die Haut klärt.

Was man zu dem Pflegetrend wissen muss, verraten der Dermatologe Sören Korsing von der Berliner Charité und die Apothekerin Cordula Fiedler in der Zeitschrift "Apotheken Umschau".

Für wen ist die doppelte Reinigung geeignet?

Die Methode kann laut Sören Korsing vor allem für Menschen mit fettiger Haut oder starkem Make-up-Konsum von Vorteil sein. Auch wasserfeste Sonnencreme lässt sich so besonders gut entfernen, ergänzt die Apothekerin Cordula Fiedler aus Marl. Um die Haut gut auf die Nacht vorzubereiten, führt man das Double Cleansing am besten am Abend durch.

Wer lässt lieber die Finger davon?

Nicht für jeden Hauttyp ist diese intensive Reinigung zu empfehlen, so Korsing weiter. Empfindliche oder trockene Haut kann durch Double Cleansing gereizt werden. Auch bei Hauterkrankungen wie Rosazea ist Vorsicht geboten. Generell gilt: Wer mit einer einfachen Reinigung gut zurechtkommt, muss nicht auf eine doppelte setzen, so Apothekerin Fiedler.

Was muss man sonst noch wissen?

Reine Öle wie Kokos- oder Olivenöl sind für das Double Cleansing nicht geeignet, da sie keine Emulgatoren enthalten und sich nur schwer abwaschen lassen. Zudem sollten keine übertriebenen Erwartungen bestehen, denn die Reinigungsmethode kann keine Poren verkleinern oder Hautprobleme wie Akne heilen, stellt Dermatologe Korsing klar.