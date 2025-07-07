Von Ricarda Dieckmann

Bonn. (dpa) Ganz plötzlich geht es los: Setzt von nun auf gleich ein Magen-Darm-Infekt ein, sind oft Noroviren die Übeltäter. Wir klären die wichtigsten Fragen zu diesem unangenehmen Virus.

Wie wird das Norovirus übertragen?

Ob in Pflegeheimen, auf Ferienfreizeiten oder Kreuzfahrtschiffen: Hat es eine Person