Dienstag, 09. September 2025

Plus Fieser Magen-Darm-Infekt

Sieben Fragen zum Norovirus

Nichts behält der Körper bei sich: Das Norovirus lässt einen wie ein Häufchen Elend fühlen. Warum ein trockener Mund ein Warnzeichen ist - und wie gut Cola und Salzstangen als Hausmittel helfen.

07.07.2025 UPDATE: 25.08.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 58 Sekunden
Kopfschmerzen, Gliederschmerzen und natürlich übler Brechreiz: Das sind nur drei Anzeichen für eine Infektion mit dem Noro-Virus. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Von Ricarda Dieckmann

Bonn. (dpa) Ganz plötzlich geht es los: Setzt von nun auf gleich ein Magen-Darm-Infekt ein, sind oft Noroviren die Übeltäter. Wir klären die wichtigsten Fragen zu diesem unangenehmen Virus. 

Wie wird das Norovirus übertragen? 

Ob in Pflegeheimen, auf Ferienfreizeiten oder Kreuzfahrtschiffen: Hat es eine Person

