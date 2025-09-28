Montag, 29. September 2025

Plus Fake-Tipps auf Tiktok

Ärzte warnen vor gefährlichen Trends

Wie gefährlich können Gesundheits-Influencer sein? Experten warnen vor Desinformation und fordern strengere Regeln auf Instagram und Tiktok.

28.09.2025 UPDATE: 29.09.2025 08:28 Uhr 3 Minuten, 5 Sekunden
Berlin (dpa) - Eigenurin gegen Halsschmerzen, Power-Pflaster für mehr Energie und Vitamine gegen Unfruchtbarkeit: In sozialen Medien versprechen selbst ernannte Gesundheits-Influencer oft das Blaue vom Himmel. Der Berliner Arzt Jasper Iske fragt sich da immer wieder: "Boah, was erzählen die Leute eigentlich für einen Mist?" In seinen Instagram- und TikTok-Videos nimmt Iske solche Influencer

