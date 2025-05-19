Leipzig/Berlin (dpa) - "Nein, auch keine Erdbeeren." Mara muss oft erklären, was sie alles nicht essen kann: Keine Orangen und nahezu kein anderes festes Obst oder Gemüse, kein kaltes gegartes Fleisch. "Vor dem Weihnachtsessen mit der Firma, da habe ich schon Schweißausbrüche bekommen", sagt sie. "Rund 30 Jahre habe ich gedacht, ich bin in puncto Essen einfach doof und benehme mich wie ein

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote