"Öko-Test" kritisiert Süßstoffe in Baby-Zahnungsgel
Aua! Brechen die ersten Zähnchen durch, haben Babys keine gute Zeit. Eltern fragen sich: Was macht dem Nachwuchs das Zahnen erträglicher? Spezielle Zahnungsgele und -öle bringen laut "Öko-Test" wenig.
Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Der Nachwuchs weint stundenlang, quengelt, kaut auf allem herum: Wenn die ersten Zähnchen durchbrechen, ist das für Familien eine herausfordernde Zeit.
Ist da der Griff zu speziellen Zahnungsgelen, -cremes und -ölen sinnvoll? Eher nicht. Sie bringen nur wenig, ist das Fazit der Zeitschrift "Öko-Test" (Ausgabe 9/2025). Mitunter stecken unerwünschte
