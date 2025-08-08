Boston/Cambridge (dpa) - Drei Portionen Pommes pro Woche erhöhen das Risiko für Diabetes einer Studie zufolge um rund 20 Prozent. Isst man ähnlich viele Kartoffeln in gekochter, gebackener oder pürierter Form, ist das nicht so schädlich, wie aus einer im "British Medical Journal" veröffentlichten Studie hervorgeht.

Konkret geht es um das Risiko für Typ-2-Diabetes - auch Altersdiabetes