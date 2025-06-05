Düsseldorf. (dpa-tmn) Auf einen Arzttermin muss man mitunter wochen- oder monatelang warten. Rat im Internet gibt es innerhalb von Sekunden. Kein Wunder, dass so mancher mit seinen Gesundheitsproblemen online Hilfe sucht.

Mit den Gesundheitsinformationen aus dem Netz sollte man aber kritisch umgehen. Denn längst nicht jeder Webseite kann man vertrauen, warnt die Verbraucherzentrale