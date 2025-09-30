Was hilft bei Panik in der Menschenmenge?
Wenn nichts mehr vorangeht, so wie auf der Wiesn am Wochenende, kann schnell Angst aufkommen. Mit einfachen Tricks kann man sich und andere beruhigen.
München. (dpa-tmn) Knapp 300.000 Menschen gleichzeitig auf der Theresienwiese, für eine bestimmte Zeit ging nichts vor oder zurück: Diese beängstigende Situation gab es vergangenes Wochenende auf dem Münchener Oktoberfest. Was kann man tun, wenn man in einer großen Menschenmenge Panik verspürt? Eine Expertin gibt Rat.
Wie kann ich mich in
