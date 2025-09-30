München. (dpa-tmn) Knapp 300.000 Menschen gleichzeitig auf der Theresienwiese, für eine bestimmte Zeit ging nichts vor oder zurück: Diese beängstigende Situation gab es vergangenes Wochenende auf dem Münchener Oktoberfest. Was kann man tun, wenn man in einer großen Menschenmenge Panik verspürt? Eine Expertin gibt Rat.

Wie kann ich mich in