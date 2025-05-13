Von Marc Fleischmann

Berlin. Wer Bluthochdruck hat, ist damit nicht allein. Bis zu 30 Millionen Menschen leiden nach Angaben der Deutschen Hochdruckliga hierzulande darunter. Das Tückische: Viele wissen gar nichts von ihrer Erkrankung, die deshalb "Silent Killer" (auf Deutsch: "Stiller Mörder") genannt wird.

Bluthochdruck kann zu schlimmen Folgeerkrankungen wie Herzinfarkt,