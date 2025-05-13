Wieso Bluthochdruck gefährlich ist
Experten nennen ihn "Silent Killer", weil er oft unbemerkt bleibt. Mitunter macht Bluthochdruck sich durch Stechen in Kopf oder Herz bemerkbar. Betroffene fragen sich: Kann das wieder weggehen?
Von Marc Fleischmann
Berlin. Wer Bluthochdruck hat, ist damit nicht allein. Bis zu 30 Millionen Menschen leiden nach Angaben der Deutschen Hochdruckliga hierzulande darunter. Das Tückische: Viele wissen gar nichts von ihrer Erkrankung, die deshalb "Silent Killer" (auf Deutsch: "Stiller Mörder") genannt wird.
Bluthochdruck kann zu schlimmen Folgeerkrankungen wie Herzinfarkt,
