Dienstag, 09. September 2025

Plus Der "Silent Killer"

Wieso Bluthochdruck gefährlich ist

Experten nennen ihn "Silent Killer", weil er oft unbemerkt bleibt. Mitunter macht Bluthochdruck sich durch Stechen in Kopf oder Herz bemerkbar. Betroffene fragen sich: Kann das wieder weggehen?

13.05.2025 UPDATE: 17.05.2025 06:00 Uhr 4 Minuten, 4 Sekunden
Eine junge Frau fasst sich an den Kopf. Foto: Oliver Killig/dpa​

Von Marc Fleischmann

Berlin. Wer Bluthochdruck hat, ist damit nicht allein. Bis zu 30 Millionen Menschen leiden nach Angaben der Deutschen Hochdruckliga hierzulande darunter. Das Tückische: Viele wissen gar nichts von ihrer Erkrankung, die deshalb "Silent Killer" (auf Deutsch: "Stiller Mörder") genannt wird. 

Bluthochdruck kann zu schlimmen Folgeerkrankungen wie Herzinfarkt,

