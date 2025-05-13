Wiesbaden. (dpa-tmn) Wie steht es aktuell um meine Werte? Wer Bluthochdruck hat, sollte die regelmäßig im Blick behalten - auch um Erkenntnisse darüber zu sammeln, ob Medikamente und Veränderungen im Lebensstil anschlagen.

Eine Adresse für die Blutdruckmessung dürften viele dabei nicht auf dem Schirm haben: Apotheken. Viele von ihnen bieten als pharmazeutische Dienstleistung die