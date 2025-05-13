Dienstag, 09. September 2025

Plus Bluthochdruck

Was man zur Blutdruckmessung in der Apotheke wissen muss

Tanzen die Blutdruckwerte weiter aus der Reihe? Oder haben die Tabletten angeschlagen? Ein kostenloses Angebot in der Apotheke hilft bei der Einschätzung. Wissenswertes dazu.

13.05.2025 UPDATE: 13.05.2025 08:09 Uhr 50 Sekunden

Alle, denen ein blutdrucksenkendes Medikament verschrieben wurde, haben alle zwölf Monate Anspruch auf eine kostenlose Blutdruckmessung in der Apotheke. Foto: Benjamin Nolte/dpa-tmn​

Wiesbaden. (dpa-tmn) Wie steht es aktuell um meine Werte? Wer Bluthochdruck hat, sollte die regelmäßig im Blick behalten - auch um Erkenntnisse darüber zu sammeln, ob Medikamente und Veränderungen im Lebensstil anschlagen. 

Eine Adresse für die Blutdruckmessung dürften viele dabei nicht auf dem Schirm haben: Apotheken. Viele von ihnen bieten als pharmazeutische Dienstleistung die

