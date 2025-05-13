Was man zur Blutdruckmessung in der Apotheke wissen muss
Tanzen die Blutdruckwerte weiter aus der Reihe? Oder haben die Tabletten angeschlagen? Ein kostenloses Angebot in der Apotheke hilft bei der Einschätzung. Wissenswertes dazu.
Wiesbaden. (dpa-tmn) Wie steht es aktuell um meine Werte? Wer Bluthochdruck hat, sollte die regelmäßig im Blick behalten - auch um Erkenntnisse darüber zu sammeln, ob Medikamente und Veränderungen im Lebensstil anschlagen.
Eine Adresse für die Blutdruckmessung dürften viele dabei nicht auf dem Schirm haben: Apotheken. Viele von ihnen bieten als pharmazeutische Dienstleistung die
