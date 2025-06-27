Dienstag, 09. September 2025

Plus Blitz, Donner, Panik?

Das hilft gegen Gewitter-Angst

Vor Gewittern fürchten sich nicht nur Kinder: Auch Erwachsene leiden darunter, bis hin zur Phobie. Was kann man akut machen, um sie zu lindern, wie eine Phobie behandeln? Ein Psychologe erklärt es.

27.06.2025 UPDATE: 27.06.2025 07:55 Uhr 2 Minuten, 38 Sekunden

Herzrasen, Zittern, Schwitzen oder Atemnot: Ist die Angst vor Gewitter besonders groß, spricht man von einer Astra- oder Brontophobie. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa-tmn​

Interview
Johannes Lanzinger

... ist Klinischer Psychologe und Gesundheitspsychologe und arbeitet bei Phobius in Wien an der Behandlung verschiedener Ängste mit Hilfe von Virtual Reality.

Von Bettina Lüke

Wien. (dpa) Dunkle Wolken am Himmel, ein lauter Knall – und Panik breitet sich aus: Viele Menschen fürchten sich stark vor Gewittern. Wann diese Angst behandlungsbedürftig ist und wie man sie loswerden kann, erklärt der Psychologe Johannes Lanzinger.

Was unterscheidet eine "normale" Nervosität bei Unwettern von einer behandlungsbedürftigen Angst oder

