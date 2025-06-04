Dienstag, 09. September 2025

zurück
Plus Blase getanzt?

Sieben Festival-Wehwehchen - und was dagegen hilft

Lieblingsbands live erleben, den Alltag vergessen: Festivals machen Spaß. Wer morgens mit steifem Rücken und fiesem Kater von der Luftmatratze rollt, erlebt aber die unschönen Seiten. Was dann?

04.06.2025 UPDATE: 04.06.2025 08:33 Uhr 5 Minuten, 9 Sekunden
Stundenlang in der prallen Sonne: Wer sich nicht mit hohem Lichtschutzfaktor eincremt, riskiert einen Sonnenbrand. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa-tmn​

Von Ricarda Dieckmann

Berlin. (dpa-tmn) Es ist wieder die Zeit, in der Festival-Fans auf die Äcker und Wiesen strömen - mit XXL-Rucksack, Campingstuhl unter dem Arm und viel Vorfreude auf ausgelassene Feierei im Herzen. 

Genau die wird im Laufe eines Festivals gerne mal getrübt, weil kleinere oder größere Wehwehchen auf die Stimmung schlagen. Sieben typische Fälle - und was dann

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote