Von Ricarda Dieckmann

Berlin. (dpa-tmn) Es ist wieder die Zeit, in der Festival-Fans auf die Äcker und Wiesen strömen - mit XXL-Rucksack, Campingstuhl unter dem Arm und viel Vorfreude auf ausgelassene Feierei im Herzen.

Genau die wird im Laufe eines Festivals gerne mal getrübt, weil kleinere oder größere Wehwehchen auf die Stimmung schlagen. Sieben typische Fälle - und was dann