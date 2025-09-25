Wie umgehen mit Umweltschadstoffen in Kosmetik?
Viele Kosmetikprodukte enthalten Inhaltsstoffe, die nur schwer abbaubar sind. Wer die Umwelt schützen möchte, kann auf Hilfsmittel zurückgreifen - oder Produkte einfach selbst herstellen.
Berlin. (dpa-tmn) Mikroplastik, UV-Filter oder künstliche Farbstoffe: Viele Kosmetikprodukte enthalten Stoffe, die sich im Körper anreichern können und oft auch solche, die die Umwelt belasten. Aber warum?
Bei der Zulassung von Kosmetika spielen die Auswirkungen der Inhaltsstoffe auf die Umwelt oft keine Rolle, erklärt der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+