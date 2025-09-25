Donnerstag, 25. September 2025

Plus Belastend für Mensch und Umwelt

Wie umgehen mit Umweltschadstoffen in Kosmetik?

Viele Kosmetikprodukte enthalten Inhaltsstoffe, die nur schwer abbaubar sind. Wer die Umwelt schützen möchte, kann auf Hilfsmittel zurückgreifen - oder Produkte einfach selbst herstellen.

25.09.2025 UPDATE: 25.09.2025 08:10 Uhr 1 Minute, 13 Sekunden
Viele langlebige und toxische Stoffe, die unser Trinkwasser gefährden, sind auch in Kosmetika enthalten, unter anderem in Zahncremes. Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Berlin. (dpa-tmn) Mikroplastik, UV-Filter oder künstliche Farbstoffe: Viele Kosmetikprodukte enthalten Stoffe, die sich im Körper anreichern können und oft auch solche, die die Umwelt belasten. Aber warum?

Bei der Zulassung von Kosmetika spielen die Auswirkungen der Inhaltsstoffe auf die Umwelt oft keine Rolle, erklärt der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland

