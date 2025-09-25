Dem Barmer-Report zufolge ist die Impfquote bei älteren Patientinnen und Patienten ab 80 Jahren besonders niedrig. Obwohl sie als besonders gefährdet gelten, lag die Impfquote im betrachteten Zeitraum bei nur knapp 16 Prozent, wie die Barmer mitteilte.

"Impfquote absolut unzureichend"

Die Impfung verringere das Erkrankungsrisiko für Gürtelrose erheblich, sagte Barmer-Vorstandschef Christoph Straub laut Mitteilung. "Die bisherige Impfquote ist jedoch absolut unzureichend."

Die niedrige Quote kann der Krankenkasse zufolge auch damit zusammenhängen, dass manche Hausärztinnen und Hausärzte die Impfung nicht aktiv anbieten. Deutschlandweit gebe es große Unterschiede zwischen den Praxen.

Impfung seit 2018 empfohlen

Gürtelrose wird wie Windpocken durch Varizella-Zoster-Viren verursacht. Eine Infektion kann einen schmerzhaften Ausschlag verursachen. Prinzipiell kann jeder, der einmal Windpocken hatte, an Gürtelrose erkranken. Nach einer Windpocken-Infektion nisten sich Viren im Körper ein, die wieder aktiv werden können, wenn das Immunsystem schwächer wird, zum Beispiel im Alter.

Seit Ende 2018 empfiehlt die Ständige Impfkommission allen Menschen ab 60 die Impfung gegen Gürtelrose. Für bestimmte Risikogruppen wird der Impfstoff schon ab 50 empfohlen. Dazu zählen unter anderem Menschen mit einem geschwächten Immunsystem oder Grunderkrankungen wie zum Beispiel Diabetes oder Asthma. Für die genannten Personengruppen übernehmen die gesetzlichen Krankenversicherungen die Kosten der Impfung. Der Impfstoff wird zweimal im Abstand von maximal sechs Monaten geimpft.







