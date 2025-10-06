Von Pauline Jürgens

Berlin. (dpa-tmn) "Das bisschen Husten und Schnupfen wirft mich nicht aus der Bahn": Kennen Sie Gedanken wie diesen? Powern Sie auch mit kratzendem Hals und müdem Körper weiterhin durch - vielleicht, weil es gefühlt nicht anders geht?

Auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen: Unser Körper braucht bei einer Erkältung vor allem eines: Ruhe, damit das Immunsystem