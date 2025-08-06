Von Ricarda Dieckmann

Gießen/Berlin. (dpa-tmn) Eine Wespe ist auf dem Arm gelandet oder fliegt ganz nah am Gesicht. Jetzt entspannt zu bleiben, ist schwer. Für Wespengift-Allergikerinnen und -Allergiker umso mehr: Ein Stich ist für sie nicht bloß schmerzhaft und lästig, sondern lebensgefährlich.

Rund zwei bis drei Prozent der Bevölkerung haben eine echte Allergie auf Wespen-