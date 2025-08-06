Dienstag, 09. September 2025

Plus Atemnot nach Wespenstich

Acht Fragen zur Insektengiftallergie

Schmerzt fies, schwillt an, ruiniert die Picknick-Laune: Ein Wespenstich ist nie schön. Für alle, die auf das Gift allergisch reagieren, kann er aber lebensgefährlich werden. Was man dazu wissen muss.

06.08.2025 UPDATE: 06.08.2025 08:05 Uhr 4 Minuten, 17 Sekunden
Wespenstiche sind nicht nur ziemlich schmerzhaft, für manche Menschen können sie sogar lebensbedrohlich sein. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa-tmn​

Von Ricarda Dieckmann

Gießen/Berlin. (dpa-tmn) Eine Wespe ist auf dem Arm gelandet oder fliegt ganz nah am Gesicht. Jetzt entspannt zu bleiben, ist schwer. Für Wespengift-Allergikerinnen und -Allergiker umso mehr: Ein Stich ist für sie nicht bloß schmerzhaft und lästig, sondern lebensgefährlich. 

Rund zwei bis drei Prozent der Bevölkerung haben eine echte Allergie auf Wespen-

