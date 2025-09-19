Freitag, 19. September 2025

Plus Ab zum Arzt!

Das sind Anzeichen für Lungenprobleme

Wie wichtig unsere Lunge ist, merken wir meist erst, wenn sie Probleme bereitet. Ein Pneumologe verrät, wann man unbedingt ärztlichen Rat einholen sollte.

19.09.2025 UPDATE: 19.09.2025 10:02 Uhr 58 Sekunden
Nach Belastung bleibt der Atem weg? Ein Arztbesuch kann für Klarheit sorgen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Hamburg. (dpa-tmn) Beim Treppensteigen oder beim Tragen der Einkaufstüten bleibt der Atem weg. Das ist der klassische Fall, der Patientinnen und Patienten in die Haus- bzw. in die Lungenarztpraxis zieht, um der Frage nachzugehen "Stimmt mit meiner Lunge etwas nicht?".

"Die Leute haben das Gefühl, nicht mehr so belastbar zu sein. Sie erleben eine Art Enge im Brustkorb und bekommen nicht

