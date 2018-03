Von Marie von der Tann

Bewegung tut gut - auch dem Kopf. Heißt es zumindest. Tatsächlich ist zum Stressabbau nichts besser geeignet als Sport. Und trotzdem lassen sich viele nach einem anstrengenden Arbeitstag lieber erschöpft auf die Couch fallen, statt sich noch zu bewegen. Weil Sport anstrengend ist. Dabei ist genau diese Anstrengung Teil des Wirkmechanismus.

"Die Stresshormone wie etwa Cortisol werden in Balance gebracht", erklärt Prof. Ingo Froböse von der Sporthochschule in Köln. "Das passiert, indem wir einen Reiz setzen, der uns anspannt, woraufhin Entspannung folgt." Je mehr Stress man hat, desto mehr Sport müsste man ausgleichend machen. Dabei zähle nicht die Sportart, sondern Intensität und Dosierung. Alles steht und fällt allerdings mit der Motivation, denn um einen Effekt zu spüren, muss man sich regelmäßig bewegen.

Cora Weber, Fachärztin für Psychosomatik und Innere Medizin, empfiehlt gegen das Gefängnis im Kopf Laufen, weil es zu den ersten Fähigkeiten gehört, die der Mensch lernt. Und weil die Umsetzung so einfach ist. "Im Grunde aber müssen Sie sich den Ausdauersport aussuchen, den Sie gerne machen." Prof. Froböse sieht nicht nur im Ausdauersport Vorteile: "Mir müssen Sie mit Yoga zwar nicht kommen, aber wer das gerne macht, soll das machen." Es wirke genauso gut. Der Fokus auf die Atmung ist meditativ, Muskeln werden angespannt und entspannt. "Egal was Sie machen, bleiben Sie subjektiv unterfordert", rät der Sportexperte. Blutige Anfänger sollten am besten mit zügigem Walken beginnen, Joggen überfordere die meisten. "Jede Art von Bewegung tut gut, gehen Sie nach Ihrer Arbeit spazieren, laufen Sie zur S-Bahn." Und wieder: dranbleiben zählt.

"Nach acht bis zehn Wochen kommt meistens ein Motivations-Tief, auf das man gefasst sein sollte", so Froböse. "Belohnen Sie sich oder hängen Sie sich ein Ziel an den Kühlschrank." In den Kühlschrank zu greifen, hilft dagegen nicht: Es betäubt das Unbehagen höchstens für einen Moment, bewältigt es aber nicht.