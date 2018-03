Von Andrea Hentschel

Viele Menschen sind einfach nur genervt - schon wieder werden die Uhren umgestellt. In der Nacht zum 25. März springen sie von 2 Uhr auf 3 Uhr. Der eine oder andere fühlt sich einer wertvollen Stunde seines Schlafs beraubt und ist in den ersten Tagen danach noch müder als ohnehin schon. Wer nicht mehr lamentieren will, kann aber auch einfach das Beste daraus machen, sagt Psychologieprofessorin Katja Mierke von der Hochschule Fresenius. Durch die Sommerzeit bleibt es nämlich abends eine Stunde länger hell. "Die sollte man so gut es geht ausnutzen." Doch dann ist da ja auch noch die Frühjahrsmüdigkeit, die einem unter Umständen einen Strich durch die Rechnung macht. Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu im Überblick:

Was ist Frühjahrsmüdigkeit? Meist zeigt sich das große Frühjahrsgähnen, wenn es ein paar Tage mit wärmeren Temperaturen gab - wie sie uns an diesem Wochenende bevorstehen. Rund ein Viertel der Bevölkerung spürt nach Angaben des Marburger Schlafmediziners Werner Cassel die Frühjahrsmüdigkeit. Viele fühlen sich schlapp und müde. Andere leiden unter Kreislaufbeschwerden, Stimmungsschwankungen, Kopfschmerzen, Konzentrationsschwäche, Gereiztheit oder Schlaf-losigkeit. Bei den meisten ist das nach gut zwei Wochen überwunden. Frauen sind einer KKH-Umfrage zufolge etwa doppelt so häufig betroffen wie Männer.

Welche Ursachen gibt es? Es gibt mehrere Gründe. Zum einen ernähren sich Menschen in der kalten Jahreszeit fettreicher und bekommen weniger Vitamine und Spurenelemente wie Vitamin D, Magnesium und Zink. Der Speicher für Aktivitäten ist somit leerer. Mit dem Temperaturwechsel weiten sich zudem die Blutgefäße - und der Blutdruck fällt ab, was Müdigkeit oder auch Kreislaufprobleme verursacht.

Laut Cassel schläft der Mensch im Winter im Schnitt 20 bis 45 Minuten länger. Das ändert sich mit dem Frühling, weil es abends länger hell ist, die Menschen wieder aktiver sind und vom Tageslicht morgens auch mal vor dem Weckerklingeln aus dem Schlaf geholt werden.

Welche Rolle spielen die Hormone? Nach den dunklen Wintermonaten ist die Konzentration des sogenannten Schlafhormons Melatonin im Blut besonders hoch. Der "Gute-Laune-Botenstoff" Serotonin, dessen Speicher hingegen relativ leer ist, braucht für seine Entstehung Tageslicht, das eine Hormondrüse im Hirn aktiviert. Mit der Steigerung des Serotonins drosselt der Körper gleichzeitig die Produktion von Melatonin. Weil dies alles im Frühling nicht geregelt abläuft, gerät das System durcheinander. Die Folge ist ein Kampf der Hormone - all das strengt an, und der Körper fordert zu den unpassendsten Zeiten eine Verschnaufpause.

Was hilft gegen Frühjahrsmüdigkeit? "Licht ist die beste Therapie", sagt Schlafmediziner Cassel. Licht kurbelt die Produktion von Serotonin und Vitamin D an und stoppt tagsüber die Produktion des Schlafhormons Melatonin. Deshalb raten Experten zu möglichst viel Bewegung im Freien. Wenn es geht, also mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und die Pause nach draußen verlagern. Schlappe Büromenschen sollten statt des Aufzugs die Treppe nutzen sowie kleinere Gänge zum Kopierer selbst erledigen und nicht delegieren.

Wechselduschen oder Saunabesuche bringen den Kreislauf zusätzlich in Gang. Bei der Ernährung empfehlen Experten viel Getreide und Getreideprodukte aus Vollkorn, Kartoffeln, Hülsenfrüchte sowie vor allem viel Obst und Gemüse. In einigen Obstsorten wie Bananen, Äpfeln und Ananas ist sogar eine Vorstufe von Serotonin in Spuren enthalten.