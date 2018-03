Von Frauke Gans

Den Alltag entschleunigen und zu sich selbst finden? Unser Frühlingstipp: Eine prima Methode für Stressabbau ist Meditation. Hilft außerdem bei der Konzentration, dem allgemeinem Wohlbefinden und der Selbstkontrolle. So unterschiedlich wie die geschichtlichen Entwicklungen sind die existierenden Varianten. Welche Art gefällt, ist eine Charakter- und Einstellungsfrage. Hirnscans bei regelmäßig meditierenden buddhistischen Mönchen haben positive Veränderungen aufgezeigt. Wer möchte das nicht auch für sich?

Was ist Meditation?

Grundidee ist die gebündelte und kontrollierte Konzentration auf das Hier und Jetzt. Dabei ist wichtig, sich nur auf die Existenz zu fokussieren, ohne dabei zu werten oder an bestehende Aufgaben zu denken. Christoph Laux von Meditation und Coaching in Heidelberg weiß, wie es geht. Für ein entspanntes Jahr, hier zwei Meditationsanleitungen:

Sitzen und atmen

Man könnte meinen, das täte man sowieso. Der Unterschied ist, sich dessen bewusst zu sein. Wie schafft man das?

Um still zu meditieren, setzt man sich bequem mit geradem Rücken auf ein Kissen oder einen Stuhl - Schneidersitz ist erlaubt. Wer zu den Krummsitzern gehört, stelle sich vor, ein Band zöge ihn am Kopf leicht nach oben. Die Kleidung sollte bequem sein, damit kneifende Hosen nicht ablenken. Einen Wecker daneben stellen und zehn Minuten eingeben: Das reicht für den Anfang. Und los geht’s!

Als Anfänger am besten die Augen schließen. Das schützt vor Ablenkung. Und wie in Filmen sicher schon gesehen, die Hände locker auf die Knie oder auf den Schoß legen. Dann fünf mal tief ein- und ausatmen, um ruhiger zu werden.

Danach sich nur auf den Atem konzentrieren, wie er die Nase passiert: ein und aus. Die Gedanken driften dabei vermutlich immer wieder ab. Dann versuchen, ihnen nicht zu folgen. Sich ohne Hast, ganz sanft daran erinnern, dass nur der Atem zählt, wie er in die Nase ein- und ausströmt. Egal welche Geistesblitze auftauchen. Es hilft, sich die Denkvorgänge als vor sich hin dudelndes Radio vorzustellen. Denn wir können nicht aufhören zu denken, aber wir können uns auf etwas anderes konzentrieren. Auch wenn das Hirn dazwischen ruft, ihm sei langweilig oder die Übung dämlich: Die Konzentration ruht auf dem Atem. Der Mensch kann lernen zu entscheiden, auf welche seiner Gedanken er reagiert und welche nicht.

Zehn Minuten durchgehalten? Das war es schon. Diese Übung möglichst jeden Tag, zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, im gleichen Zeitraum durchführen. Profis meditieren auch zwischendurch am Schreibtisch oder an der Bushaltestelle. Neutrale Konzentration lässt sich so gut wie überall üben.

Gehen und atmen

Auch eine Selbstverständlichkeit. Deshalb konzentrieren wir uns auf anderes: Schauen derweil auf das Handy oder denken über Einkaufslisten und geschäftliche Termine nach. Dabei sind kleine Wege ideale Meditationszeiten, wenn die zehn Minuten zum Sitzen fehlen. Anfänger üben am besten erst mal daheim. Draußen sind die Ablenkungsmöglichkeiten zu groß.

Und so geht’s: Langsam die Wände ablaufen. Oder wo auch immer man entspannt gehen kann. Dabei sich wieder auf die Atmung konzentrieren und auf die Fußballen, wie sie jeweils den Boden berühren. Immer wieder, einer nach dem anderen. Versuchen die Gedanken ihr eigenes Programm abzuspielen, lenkt man die Konzentration sanft zurück auf den Atem und die Füße. Wer diese Übung beherrscht, kann sogar auf dem Weg zum Kaffeeautomaten meditieren: Was zählt, ist der Gang. Überlegungen zum nächsten Meeting hebt man sich für später auf. Die zwar abgedroschene, aber wahre Phrase gilt für die Gehmeditation zu hundert Prozent: Der Weg ist das Ziel. Aber Vorsicht im Straßenverkehr: Konzentriert man sich auf das Laufen, darf man draußen natürlich nicht herannahende Autos ausblenden.