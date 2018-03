Von Julia Kirchner

Sie ist ein kleiner Tausendsassa: Aloe vera taucht in Cremes und Gels auf, existiert als Saft oder in Kapselform. In einigen Foren wird sogar ihre Kraft fürs Abwehrsystem gepriesen. Doch was stimmt tatsächlich? Antwort: fast nichts.

Die Aloe vera zählt zu den Sukkulenten. Das heißt, die Pflanze speichert viel Wasser. Erkennbar ist das an den dickfleischigen Blättern. Aus ihrem Inneren wird das Aloe-Gel gewonnen - eine durchsichtige Masse. Aus den äußeren Blattteilen kommt dagegen das bitter schmeckende, gelbe Aloe-Latex, auch Aloe-Saft genannt.

Gel und Latex werden zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt, Aloe-Saft zum Beispiel als Abführmittel bei Verstopfung. "Aufgrund der Nebenwirkungen ist der Saft mittlerweile durch weniger riskante Substanzen vom Markt verdrängt worden", erklärt der Apotheker Wilhelm Brodschelm.

Etwas harmloser ist die Verwendung von Aloe vera als Gel. Es soll äußerlich bei allen Arten von Wunden, Verbrennungen, Hautreizungen oder Schuppenflechte nützlich sein. Ulrike Bauschke ist Mitglied im Heilpraktikerverband und hat mit Aloe vera gute Erfahrungen gemacht. Sie schätzt die Anwendung des schleimigen Gels bei Verbrennungen: "Es spendet Feuchtigkeit, regt die Wundheilung und die Bildung von Kollagen an." Außerdem lindere das Aloe-Vera-Gel Juckreiz und Entzündungen, regeneriere und verjünge die Haut, so die Heilpraktikerin.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat Aloe vera als Nahrungsergänzungsmittel unter die Lupe genommen. Es soll als den Körper entgiften, das Immunsystem stärken und für Wohlbefinden sorgen. Aloe vera wird getrocknet in Kapseln, als Saft oder Gel angeboten. Enthalten sind Schleimstoffe aus Kohlenhydraten, Enzyme, Aminosäuren, Vitamine und Mineralstoffe. Der größte Teil, etwa 99 Prozent des Gels, besteht aber aus Wasser.

Das nüchterne Urteil der Verbraucherzentrale lautet deshalb: "Viele dieser Stoffe sind auch in heimischem Obst und Gemüse enthalten." Diesen Tipp würde auch Prof. Uehleke Verbrauchern geben: Wer Obst und Gemüse der Saison isst, muss nicht auf Aloe vera setzen.