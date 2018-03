tmn/csw. Fasten, um zu entschlacken? Zum Beginn der christlichen Fastenzeit immer wieder ein großes Thema. Schlacken gibt es zwar nicht - trotzdem hat Fasten positive Effekte.

Mythos Schlacken: Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen sind Giftstoffe und schädliche Ablagerungen, die sich im Körper ansammeln und die man dann mit irgendwie entgiftenden Stoffen ausschwemmen müsste, ein Mythos. Vielmehr erledigt der Körper solche Arbeiten selbst. Die Zelle entledigt sich schädlicher Stoffe und schleust sie aus, erklärt Verena Buchinger, Chefärztin der Fastenklinik ihrer Familie in Bad Pyrmont und Urenkelin des Heilfasten-Pioniers Otto Buchinger. Das Prinzip wird von Insulin gehemmt, also durch ständiges essen. Was also durchaus helfen kann: eine Weile nichts essen.

Hintergrund Rezept für Vegetarische Gemüsebrühe Zutaten für 4 Portionen 2 l Wasser 1 EL Olivenöl 200 g Karotten 150 g Zwiebeln 1 Knoblauchzehe 1 Stange Lauch 150 g Knollensellerie 1 Zweig Thymian 1 TL Pfefferkörner weiß 3 Lorbeerblätter 5 Wacholderbeeren 1 TL Piment (ganz) Salz und Pfeffer Zubereitung: Das Gemüse in zwei mal zwei Zentimeter große Würfel schneiden und in einem großen Topf mit dem Olivenöl erhitzen, ohne es Farbe annehmen zu lassen. Mit dem Wasser ablöschen und alle Gewürze dazu geben. Das Ganze kurz aufkochen lassen, den entstehenden Schaum mit einer Schöpfkelle abschöpfen, die Hitze reduzieren und mindestens 1,5 Stunden köcheln lassen. Anschließend die Brühe mit Salz und Pfeffer abschmecken und dann durch ein feines Sieb oder Tuch abseien. Wer nicht fastet oder sich gerade darauf vorbereitet, kann die Suppe auch mit Suppennudeln genießen.

