Ältere Frauen als Gewaltopfer
Sie schweigen und schämen sich - und das seit vielen Jahren. Wenn ältere Frauen Opfer häuslicher Gewalt geworden sind, behalten sie das oft für sich. In einer Kölner Beratungsstelle finden sie Hilfe.
Von Petra Albers
Köln. (dpa) Endlich hat sie sich getraut: Nach jahrelangen Demütigungen und Gewalt durch ihren Partner habe ihre 60-jährige Mutter es nun gewagt, sich Hilfe zu holen, berichtet ihre Tochter erleichtert. "Das ist ein unheimlich großer Schritt für sie." Die Mutter wandte sich an die Kölner Beratungsstelle Paula. Seit Jahresbeginn bietet der Verein eine spezielle
