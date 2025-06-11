Dienstag, 09. September 2025

zurück
Plus Wenn der Partner zuschlägt

Ältere Frauen als Gewaltopfer

Sie schweigen und schämen sich - und das seit vielen Jahren. Wenn ältere Frauen Opfer häuslicher Gewalt geworden sind, behalten sie das oft für sich. In einer Kölner Beratungsstelle finden sie Hilfe.

11.06.2025 UPDATE: 11.06.2025 08:11 Uhr 2 Minuten, 9 Sekunden
Denise Klein (r), Projektleiterin des Vereins Paula, berät eine Klientin. Der Verein Paula e.V. berät Seniorinnen ab 60 Jahre bei häuslicher Gewalt. Foto: Oliver Berg/dpa​

Von Petra Albers

Köln. (dpa) Endlich hat sie sich getraut: Nach jahrelangen Demütigungen und Gewalt durch ihren Partner habe ihre 60-jährige Mutter es nun gewagt, sich Hilfe zu holen, berichtet ihre Tochter erleichtert. "Das ist ein unheimlich großer Schritt für sie." Die Mutter wandte sich an die Kölner Beratungsstelle Paula. Seit Jahresbeginn bietet der Verein eine spezielle

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote