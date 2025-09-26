Freitag, 26. September 2025

Plus Was Eltern wissen müssen

Teen-Konten für Facebook kommen

Seit letztem Jahr haben Eltern von Jugendlichen bei Instagram bereits mehr Kontrolle über die Nutzung der App durch ihre Kinder. Nun führt Meta eingeschränkte Teen-Konten auch für Facebook ein.

26.09.2025 UPDATE: 26.09.2025 08:06 Uhr 1 Minute, 51 Sekunden
Automatische Teen-Konten: Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren erhalten bei Facebook und Messenger spezielle Konten mit erhöhtem Schutz. Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Von Dirk Averesch

Berlin. (dpa-tmn) Eltern von Teenagern bei Facebook können künftig mehr Einfluss auf die Inhalte, Nutzung und Kontaktmöglichkeiten ihrer Kinder in dem Netzwerk nehmen. Dazu erhalten Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren automatisch ein Teen-Konto bei Facebook und auch beim Facebook-Messenger, wie Meta mitteilt.

Bei Instagram

