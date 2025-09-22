Elterngeld einfacher planen: L-Bank startet Online-Tool
Elterngeld planen und beantragen kostet einiges an Zeit - und Nerven. Künftig soll das in Baden-Württemberg einfacher werden. Denn: Die L-Bank hat einen Online-Planer entwickelt.
Karlsruhe (dpa/lsw) - Den Bezug von Elterngeld zu planen und zu beantragen, stellt viele Mütter und Väter in Baden-Württemberg vor Herausforderungen. Die L-Bank will die Planung mit einem Online-Planungstool nun erleichtern. Das teilte die landeseigene Förderbank, bei der die Leistung für Eltern im Südwesten beantragt werden muss, in Karlsruhe mit. Der Elterngeldplaner könne online bereits
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+