Montag, 22. September 2025

Plus Unterstützung für Eltern

Elterngeld einfacher planen: L-Bank startet Online-Tool

Elterngeld planen und beantragen kostet einiges an Zeit - und Nerven. Künftig soll das in Baden-Württemberg einfacher werden. Denn: Die L-Bank hat einen Online-Planer entwickelt.

22.09.2025 UPDATE: 22.09.2025 10:48 Uhr 40 Sekunden
Vater mit Baby
L-Bank: Elterngeldplanung soll online einfacher werden. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Den Bezug von Elterngeld zu planen und zu beantragen, stellt viele Mütter und Väter in Baden-Württemberg vor Herausforderungen. Die L-Bank will die Planung mit einem Online-Planungstool nun erleichtern. Das teilte die landeseigene Förderbank, bei der die Leistung für Eltern im Südwesten beantragt werden muss, in Karlsruhe mit. Der Elterngeldplaner könne online bereits

