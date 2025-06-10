Kindern fehlt Zeit für Kreatives
Eine große Mehrheit der Deutschen hält kreative Tätigkeiten für Kinder für wichtig. Doch bekommen sie auch die Zeit und Möglichkeiten dafür? In einer Umfrage sehen viele Menschen Probleme.
Berlin (dpa) - Zu viel Digitales, zu wenig Zeit und Geld: Mehr als jeder Dritte findet laut einer aktuellen Umfrage, dass Kinder im Kita- und Grundschulalter nicht genug Zeit und Möglichkeiten für Kreatives bekommen. Das teilte das Deutsche Kinderhilfswerk zum Weltspieltag am 11. Juni mit.
Der Forsa-Umfrage zufolge bewertet eine breite Mehrheit (96 Prozent) kreative Aktivitäten als sehr
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+