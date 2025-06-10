Dienstag, 09. September 2025

zurück
Plus Umfrage zum Weltspieltag

Kindern fehlt Zeit für Kreatives

Eine große Mehrheit der Deutschen hält kreative Tätigkeiten für Kinder für wichtig. Doch bekommen sie auch die Zeit und Möglichkeiten dafür? In einer Umfrage sehen viele Menschen Probleme.

10.06.2025 UPDATE: 10.06.2025 08:10 Uhr 1 Minute, 27 Sekunden
Kinder beim Malen
Kreative Aktivitäten für Kinder finden laut einer Umfrage fast alle Deutschen wichtig - gerade digitale Medien sehen viele aber als Hindernis. (Symbolbild)

Berlin (dpa) - Zu viel Digitales, zu wenig Zeit und Geld: Mehr als jeder Dritte findet laut einer aktuellen Umfrage, dass Kinder im Kita- und Grundschulalter nicht genug Zeit und Möglichkeiten für Kreatives bekommen. Das teilte das Deutsche Kinderhilfswerk zum Weltspieltag am 11. Juni mit.

Der Forsa-Umfrage zufolge bewertet eine breite Mehrheit (96 Prozent) kreative Aktivitäten als sehr

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote