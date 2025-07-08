Dienstag, 09. September 2025

Plus "Trost für Eltern"

Baby-Geschrei liegt (auch) in den Genen

Viele Eltern fragen sich, warum ausgerechnet ihr Baby so viel schreit. Schwedische Forscher bieten Trost: Es kann schlichtweg an den Genen liegen.

08.07.2025 UPDATE: 08.07.2025 07:58 Uhr 3 Minuten, 2 Sekunden
Weinendes Baby
Schreit ein Baby oft und lange, ist das emotional oft sehr belastend. (Archivbild)

Uppsala. (dpa) Wie sehr ein Baby die Nerven seiner Eltern mit Geschrei martert, hängt einer Studie zufolge auch mit seinen Genen zusammen. Die Brülldauer werde wohl weitgehend vom Erbgut bestimmt, schließt ein Forschungsteam aus einer Untersuchung an Zwillingen. Auch Schlafqualität und Beruhigungsfähigkeit werden demnach bei Säuglingen in den ersten Lebensmonaten von den Erbanlagen

