Dienstag, 09. September 2025

zurück
Plus Talkaholics

Was hilft, wenn das Gegenüber redet und redet

Wenn Menschen scheinbar ununterbrochen sprechen, kann das für andere äußerst herausfordernd sein. Doch wie sich als "zugetextete" Person in so einer Situation verhalten - wenn man kaum zu Wort kommt?

01.09.2025 UPDATE: 01.09.2025 08:12 Uhr 2 Minuten, 47 Sekunden
Wenn zwei Menschen sich treffen, aber nur einer redet, ist echte Kommunikation schwierig. Doch auch als Zuhörer hat man etwas zu sagen - und kann dem anderen sogar helfen. (zu dpa: «Talkaholics: Was hilft, wenn das Gegenüber redet und redet») Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa-tmn​

Von Sabine Meuter

Münster/Hohenroda. (dpa-tmn) Sie sprechen quasi ohne Punkt und Komma. Manche Menschen haben einen offensichtlichen Drang zum Reden. Das kann dem Gegenüber gehörig auf die Nerven gehen. Zum Beispiel die Kollegin, die bei der Teambesprechung Monologe hält. Der Nachbar, der einen beim Treffen offenkundig ohne Pause zutextet. Die Freundin, die in einem fort auf einen

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote