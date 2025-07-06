Berlin (dpa) - Frisch verliebte Paare können sich stundenlang küssen. Enge Freunde geben sich zur Begrüßung ein Wangen-Bussi, Eltern ihren Kindern einen liebevollen Gute-Nacht-Kuss. Küssen kann leidenschaftlich oder zärtlich sein. Doch immer zeigt es, dass man sich nahesteht.

Kein Wunder also, dass Lippen große Bedeutung für uns haben - und viele bei der Schönheit nachhelfen.