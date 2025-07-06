Dienstag, 09. September 2025

Plus Tag des Kusses

Schönheitstrend volle Lippen - mehr Volumen, weniger Gefühl?

Volle, rote Lippen gelten als sinnlich - und sind deshalb eine gefragte Schönheitsbehandlung. Doch macht das eigentlich einen Unterschied beim Küssen?

06.07.2025 UPDATE: 06.07.2025 04:03 Uhr 3 Minuten, 43 Sekunden
Internationaler Tag des Kusses
Küsst es sich mit aufgespritzten Lippen anders? Fachleute halten das für wahrscheinlich, wenn die Lippen stark vergrößert sind.

Berlin (dpa) - Frisch verliebte Paare können sich stundenlang küssen. Enge Freunde geben sich zur Begrüßung ein Wangen-Bussi, Eltern ihren Kindern einen liebevollen Gute-Nacht-Kuss. Küssen kann leidenschaftlich oder zärtlich sein. Doch immer zeigt es, dass man sich nahesteht. 

Kein Wunder also, dass Lippen große Bedeutung für uns haben - und viele bei der Schönheit nachhelfen.

