Neue Freunde finden, Freundschaften pflegen
Freunde versüßen uns die Zeit und stehen in schlechten Zeiten an unserer Seite. Wie man auch als Erwachsener neue Freundschaften knüpfen kann und wie man diese im Alltag pflegt.
Von Evelyn Steinbach
München. (dpa-tmn) Freunde machen das Leben schöner. Sie bewahren uns vor Einsamkeit, bereiten uns Spaß und Freude – und stärken uns in schwierigen Zeiten den Rücken. Die meisten Menschen haben drei bis fünf enge Freunde, die sie zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen könnten, sagt Ralf During. Er ist Mediator und hat das Buch "Freunde finden und behalten"
