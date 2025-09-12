Warum überhaupt noch mit dem Stift schreiben lernen?
Handschrift mühsam erlernen und üben oder lieber tippen? Ein Bildungsforscher erklärt, warum das Schreibenlernen nach wie vor unverzichtbar ist und welche Tipps Eltern beachten sollten.
Von Christina Bachmann
Münster. (dpa-tmn) Auf der Linie bleiben und den Stift richtig halten - schreiben will gelernt sein. Nicht wenige Kinder verdrehen die Augen und fragen vielleicht stöhnend, warum sie überhaupt noch mit der Hand schreiben müssen, wenn man doch alles ins Handy eintippen oder diktieren kann.
Tatsächlich ist darüber im Zuge der
