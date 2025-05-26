Dienstag, 09. September 2025

zurück
Plus Scheidung

An diese sechs Punkte sollten Ehepaare im Trennungsfall denken

Nicht nur emotional, auch juristisch und bürokratisch ist eine Trennung regelmäßig belastend. Um nichts Wichtiges zu übersehen, sollten Sie rechtzeitig die nötigen Weichen stellen.

26.05.2025 UPDATE: 26.05.2025 08:08 Uhr 2 Minuten, 46 Sekunden
Zum einen ist da der Trennungsschmerz. Zum anderen müssen Ex-Partner nach dem Ende ihrer Beziehung so manche Bürokratie in Angriff nehmen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Von Monika Hillemacher

München/Berlin. Die Ehe ist nicht mehr zu retten, die Trennung unvermeidlich. In dieser Situation sind viele Dinge zu regeln. Eine Liste hilft Ihnen, an Weichenstellungen zu denken, die im emotionalen Stress schnell aus dem Blick geraten können. Die aber – auch hinsichtlich einer möglicherweise angestrebten Scheidung – wichtig sind. Sieben Punkte und

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote