Häufig schwankende Zufriedenheit mit Beziehung ist üblich

Dass in einer romantischen Beziehung nicht jeder Tag rosarot ist, ist bekannt. Wissenschaftler haben nun untersucht, wie sehr die Zufriedenheit in Beziehungen selbst kurzfristig schwanken kann.

19.06.2025
Die Zufriedenheit in Beziehungen kann teils binnen kurzer Zeit stark schwanken. Das ist ein zentrales Ergebnis einer psychologischen Studie unter Federführung der Uni Mainz. (Symbolfoto)

Mainz (dpa) - Es könnte manche Paare beruhigen: Eine innerhalb kürzester Zeit schwankende Zufriedenheit mit der eigenen Beziehung ist durchaus üblich. Das ist ein Ergebnis einer psychologischen Studie unter Federführung der Universität Mainz, die kürzlich im Fachblatt "Journal of Personality and Social Psychology" erschienen ist. 

Der Studie zufolge kann die Zufriedenheit mit dem

