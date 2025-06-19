Mainz (dpa) - Es könnte manche Paare beruhigen: Eine innerhalb kürzester Zeit schwankende Zufriedenheit mit der eigenen Beziehung ist durchaus üblich. Das ist ein Ergebnis einer psychologischen Studie unter Federführung der Universität Mainz, die kürzlich im Fachblatt "Journal of Personality and Social Psychology" erschienen ist.

Der Studie zufolge kann die Zufriedenheit mit dem